Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (09.01.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) unter die Lupe.Beim US-Flugzeugbauer würden derzeit die negativen Nachrichten einfach nicht abreißen. Während der militärischen Eskalation des Konflikts zwischen den USA und dem Iran stürze bei Teheran ein ukrainisches Passagierflugzeug ab. Die Absturzursache sei bislang ungeklärt. Alle 176 Menschen an Bord der Boeing 737-800 NG seien ums Leben gekommen. Iranische Vertreter würden von einem Triebwerksbrand als möglicher Absturzursache ausgehen. Die erst im Jahr 2016 ausgelieferte Maschine der Gesellschaft Ukraine International Airlines habe erst am Montag eine reguläre technische Überprüfung ohne Probleme absolviert, habe ein Manager der Fluggesellschaft gesagt.Die Boeing-Aktie habe am Mittwoch erneut ein dickes Minus verbuchen müssen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.01.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Boeing-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:300,65 EUR +0,82% (09.01.2020, 09:46)