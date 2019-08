Xetra-Aktienkurs Boeing-Aktie:

Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (06.08.2019/ac/a/n)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der Nord LB:Wolfgang Donie, Analyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der die Aktie von Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA).Das anhaltende Flugverbot für Boeings Brot- und Butter-Jet 737 MAX habe den Konzernumsatz trotz Zuwächsen in den anderen beiden Sparten in Q2/2019 y/y um 35% auf USD 15,751 Mrd. einbrechen lassen. Das operative Ergebnis habe einen Verlust von USD 3,380 Mrd. (Vj.: Gewinn von USD 2,710 Mrd.) nach GAAP bzw. USD 3,745 Mrd. (Vj.: Gewinn von USD 2,393 Mrd.) Non-GAAP gezeigt. Nach Steuern habe sich ein Verlust von USD 2,942 Mrd. ergeben (Vj.: Gewinn von USD 2,196 Mrd.), der mit Nachsteuerbelastungen für zukünftige Kundenentschädigungen im Zusammenhang mit dem 737 MAX-Grounding in Höhe von USD 4,9 Mrd. belastet gewesen sei. Diese Belastung habe USD 8,74 je Aktie entsprochen, so dass das EPS sich auf USD -5,21 (Vj.: USD 3,73) belaufen habe. Der operative Cashflow sei v.a. wegen der geringeren Auslieferungen von USD 4,7 Mrd. im Vj. auf nunmehr USD -0,6 Mrd. zurückgegangen.Wegen der bestehenden hohen Unsicherheiten bleibe der Ausblick suspendiert. Das optimistische Szenario einer Aufhebung des Flugverbots im Oktober halte Donie für unwahrscheinlich und plane aktuell mit Dezember. Dies impliziere weitere Umsatzausfälle und höhere Belastungen aus Entschädigungen.Entsprechend senkt Wolfgang Donie, Analyst der Nord LB, sein Kursziel weiter von USD 300,00 auf USD 290,00 und bestätigt sein "verkaufen"-Rating für die Boeing-Aktie. (Analyse vom 06.08.2019)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Boeing Co.": Keine vorhanden.Börsenplätze Boeing-Aktie: