Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von Michel Doepke, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Flugzeugbauers Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) unter die Lupe.Die indonesische Fluggesellschaft Garuda habe die Bestellung von 49 Passagiermaschinen des Typs Boeing 737 Max storniert. Die Begründung: verlorenes Vertrauen nach dem Absturz von zwei baugleichen Flugzeugen. Eine davon habe der indonesischen Airline Lion Air gehört, die andere Maschine Ethiopian Airlines. Der Boeing-Aktie würden damit am Freitag weitere Kursabschläge drohen.Mehrere Fluglinien würden die Passagiermaschinen des Typs Boeing 737 Max bereits sicherheitshalber am Boden lassen. Mit Garuda trete nun die erste Airline von Bestellungen der Boeing-Flugzeuge zurück, dabei handle es sich immerhin um die größte Fluglinie in Indonesien. Die Bestellung stamme bereits aus dem Jahr 2014.Die große Frage: Würden nun weitere Airlines von Aufträgen wegen dem schwindenden Vertrauen gegenüber der Boeing-Maschine zurücktreten? Immerhin besitze der Flugzeugbauer insgesamt gut 5.000 Order für die Boeing 737 Max, eine Maschine habe einen Auftragswert von etwa 100 Millionen Dollar.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Boeing-Aktie: