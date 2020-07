Börsenplätze Boeing-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Boeing-Aktie:

159,40 EUR -0,69% (08.07.2020, 12:23)



Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:

159,60 EUR +0,42% (08.07.2020, 12:42)



NYSE-Aktienkurs Boeing-Aktie:

178,88 USD -4,81% (07.07.2020)



ISIN Boeing-Aktie:

US0970231058



WKN Boeing-Aktie:

850471



Ticker-Symbol Boeing-Aktie Deutschland:

BCO



NYSE-Symbol Boeing-Aktie:

BA



Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (08.07.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Adam Maliszewski vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Flugzeugbauers Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) unter die Lupe.Boeing mache einen ersten Schritt zur Aufarbeitung des 737-Debakels. Der Konzern habe sich mit den meisten Angehörigen der Opfer des Lion-Air-Absturzes der 737-Max-Maschine in Indonesien auf Entschädigungen geeinigt. Bei mehr als 90 Prozent der Todesfälle seien mittlerweile Vergleiche erzielt worden, habe das Unternehmen mitgeteilt.Insgesamt seien Klagen im Zusammenhang mit 171 der 189 Menschen, die am 29. Oktober 2018 beim Lion-Air-Flug der Unglücksmaschine vom Typ 737 Max gestorben seien, vollständig oder teilweise beigelegt worden. Zur Höhe der Entschädigungen oder sonstigen Details habe Boeing keine Angaben gemacht. Ein Sprecher habe auf Nachfrage nur erklärt, dass man froh über die Fortschritte sei und glaube, die Familien fair zu entschädigen.Parallel zu den Vergleichsverhandlungen habe Boeing den Angehörigen von Opfern der Flugzeugabstürze in Indonesien und Äthiopien vor rund einem Jahr bereits Mittel aus einem 100 Millionen Dollar schweren Entschädigungsfonds angeboten. Das Geld sollte auch Gemeinden zugutekommen, die von den Abstürzen betroffen seien. Es werde in Zusammenarbeit mit Nicht-Regierungsorganisationen und örtlichen Behörden in Programme etwa zugunsten von Ausbildung und Entwicklung fließen, so Boeing.Die Märkte würden positive Anhaltspunkte für ein Investment in der Aktie suchen. Doch werde der Titel wegen der 737-Abstürze und der wirtschaftlichen Dauerbelastung COVID-19 gemieden. Die meisten Anleger würden Boeing noch meiden, weil mit der Vorlage des Untersuchungsberichts der Luftfahrtaufsicht Federal Aviation Administration (FAA) die Unsicherheit überwiege. Laut dem Bericht habe der Flugzeugbauer im Jahr 2018 wichtige Informationen über Modifikationen am Sicherheitssystem MCAS zurückgehalten. Sie hätten letztendlich zu den beiden tödlichen 737-Max-Unfällen geführt. Ende Juni habe die FAA mehrere Testflüge der 737 erlaubt, Auswertungen dieser Probeläufe würden noch laufen.Anleger sollten zunächst an der Seitenlinie bleiben, so Adam Maliszewski von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.07.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link