Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (19.04.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luft- und Raumfahrtkonzerns Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) unter die Lupe.Boeing habe Fluggesellschaften vor einigen Tagen auf ein neues Produktionsproblem bei bestimmten Versionen des Krisenmodells 737 Max hingewiesen. Etliche Maschinen stünden seitdem wieder still. Das Problem mit der Elektrik des Unglücksfliegers sei wohl weitreichender als zunächst angenommen.Die ursächlichen Produktionsmängel würden Komponenten in mehreren Bereichen des Cockpits betreffen, habe der Airbus-Konkurrent am Freitagabend bestätigt. Boeing arbeite derzeit mit den betroffenen Fluggesellschaften an Lösungsvorschlägen, um diese bei der US-Luftfahrtaufsicht FAA einzureichen.Der US-Luftfahrtriese habe am 9. April 16 Kunden vor einem potenziellen Defekt gewarnt und geraten, den Betrieb bestimmter Versionen der 737 Max auszusetzen, bis mögliche Mängel am Stromversorgungssystem ausgeschlossen werden könnten. US-Fluggesellschaften hätten daraufhin vorsichtshalber Dutzende Maschinen aus dem Flugplan genommen. Eine Lösung lasse aber bislang auf sich warten - wann die Jets wieder abheben könnten, bleibe vorerst unklar.Dass die Probleme an der Elektrik zahlreicher 737-Max-Maschinen umfassender als anfangs gedacht seien, habe am Freitag zunächst das Fachblatt "Aviation Week" berichtet. Demzufolge seien rund 460 Jets betroffen, von denen aber erst 89 an Kunden übergeben worden seien. Boeing habe zahlreiche Maschinen auf Lager, die während des Flugverbots produziert worden seien, aber noch nicht hätten ausgeliefert werden können. Die neuen Mängel könnten die Auslieferungen abermals bremsen.Aktienanleger hätten zunächst relativ gelassen reagiert, die Boeing-Aktie sei im späten US-Handel am Freitag jedoch etwas stärker unter Druck geraten. Im deutschen Handel zeige sich die Boeing-Aktie am Montag-Morgen ebenfalls nachgebend.Die 737 Max sei Boeings meistverkauftes Modell und ein wichtiger Gewinnbringer. Die erneuten Probleme würden - selbst wenn sie nicht gravierend seien - auch das Image des Flugzeugbauers belasten. DER AKTIONÄR bevorzugt die Airbus-Aktie (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914), die von dem Debakel weiter profitieren dürfte, so der Experte Martin Mrowka. (Analyse vom 19.04.2021)(Mit Material von dpa-AFX)