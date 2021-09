NYSE-Aktienkurs Boeing-Aktie:

Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (16.09.2021/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Boeing-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie des US-Flugzeugherstellers Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) unter die Lupe.Die Erholung seit dem Tief vom März 2020 bei 89 USD stehe bei der Boeing-Aktie vor dem ultimativen Lackmustest. Dass das charttechnische Bild angeschlagen sei, signalisiere beispielsweise der Rutsch unter die Glättungslinien der letzten 38 bzw. 200 Tage (akt. bei 222,67/229,11 USD). Noch schwerwiegender sei allerdings die drohende Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Die steigende Nackenlinie der möglichen Trendwendeformation verlaufe aktuell bei 209,58 USD. Entsprechend würde ein Abgleiten unter dieses Level für ein bedeutendes Ausstiegssignal sorgen. Das gelte umso mehr, da eine negative Weichenstellung zusätzlich noch ein Dreiecksmuster nach unten auflösen würde. Rein rechnerisch halte das beschriebene S-K-S-Muster ein kalkulatorisches Abschlagspotenzial von rund 80 USD bereit. Bei einer negativen Weichenstellung dürften also die Aufwärtskurslücken vom November vergangenen Jahres (untere Gapkanten bei 187,26 USD bzw. 158,47 USD) geschlossen werden.Als Absicherung für neue Shortpositionen ist im Ausbruchsfall die oben genannte 200-Tages-Linie prädestiniert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 16.09.2021)Börsenplätze Boeing-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:181,76 EUR +0,24% (16.09.2021, 09:52)