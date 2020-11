Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:

153,02 EUR -1,09% (12.11.2020, 09:56)



NYSE-Aktienkurs Boeing-Aktie:

182,15 USD -3,47% (11.11.2020, 22:10)



ISIN Boeing-Aktie:

US0970231058



WKN Boeing-Aktie:

850471



Ticker-Symbol Boeing-Aktie Deutschland:

BCO



NYSE-Symbol Boeing-Aktie:

BA



Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (12.11.2020/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Boeing-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie des US-Flugzeugbauers Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) unter die Lupe.Die Boeing-Aktie sei derzeit definitiv einen Blick wert! Zuletzt habe das Papier die Haltezone aus verschiedenen Hoch- und Tiefpunkten der letzten Jahre bei rund 150 USD als Sprungbrett nach Norden genutzt. Charttechnisch hinterlasse diese Entwicklung deutliche Spuren: So sei damit sowohl die seit Juni bestehende Korrekturflagge "bullish" aufgelöst, als auch die 38-Wochen-Linie (akt. bei 162,21/165,98 USD) zurückerobert worden. Beide Weichenstellungen habe der Titel dabei mit einem Aufwärtsgap bei 158,47/172,23 USD vorgenommen, was für zusätzlichen Nachdruck sorge.Auch die quantitativen Indikatoren würden mitspielen. Hervorheben möchten die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt die Bodenbildung im Verlauf des RSI. Das nächste Erholungsziel markiere in dieser Gemengelage das Junihoch bei 234,20 USD. Zusammen mit einem Fibonacci-Cluster aus der 38,2%-Korrektur von März 2019 bis März 2020 (225,35 USD) sowie dem 61,8%-Retracement der gesamten Aufwärtsbewegung seit 2016 (233,45 USD) entstehe hier eine wichtige Kumulationszone.Eine Absicherung auf Basis der oben genannten Glättungslinie gewährleistet gleichzeitig ein attraktives Chance/Risiko-Verhältnis, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 12.11.2020)Börsenplätze Boeing-Aktie: