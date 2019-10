Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:

Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (14.10.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Dennis Muilenburg habe seine Doppelfunktion als Verwaltungsratschef und CEO eingebüßt - er werde jetzt nur Vorstandschef bleiben. Offensichtlich seien dem Konzern die Fortschritte mit der 737 MAX doch zu langsam gegangen. Es gebe erste Stimmen, dass sich die Re-Zertifizierung des Flugzeugs, damit es wieder in die Luft dürfte, vielleicht sogar in den Januar fortsetzen werde. Muilenburg gerate langsam unter Druck, hier abzuliefern. Wenn es bis Ende des Jahres nicht zu einer Re-Zertifizierung der Maschine komme, könnte Boeing im nächsten Jahr seinen CEO wechseln. Die 737 MAX ist momentan das übergeordnete Thema bei Boeing und hier ist die Kuh noch nicht vom Eis, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 14.10.2019)