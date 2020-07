Mit Material von dpa-AFX



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Flugzeugbauers Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) unter die Lupe.Unter Luftfahrt-Fans gelte sie als das schönste Verkehrsflugzeug - die Boeing 747, besser bekannt als Jumbo-Jet. Schon lange werde darüber spekuliert, dass die Produktion des seit rund 50 Jahren so erfolgreichen Langstrecken-Fliegers bald eingestellt werde. Nun könnte British Airways dem Flugzeug den Todesstoß versetzen.Wegen der Coronavirus-Krise lege British Airways ihre komplette Boeing-747-Flotte mit sofortiger Wirkung vorzeitig still. Die Airline sei bislang der weltweit größte Betreiber der 747-400 gewesen. Eigentlich sollten die 31 Jumbo-Jets, die als Kerosin-Fresser gelten würden, erst im Jahr 2024 aus dem Verkehr gezogen werden. Die Pandemie habe jedoch schnellere Maßnahmen notwendig gemacht, habe die IAG-Tochter heute mitgeteilt."Wegen des durch die Covid-19-Pandemie verursachten Rückgangs des Reiseverkehrs ist es unwahrscheinlich, dass unsere "Königin der Lüfte" jemals wieder kommerzielle Dienste für British Airways anbieten wird", so die Airline. Sie habe die Maschinen seit 1989 genutzt und sei damit Ziele in China, den USA, Kanada und Afrika angeflogen. In Zukunft werde man auch mit Blick auf den Klimaschutz verstärkt auf moderne, kraftstoffsparende Flugzeuge wie den Airbus A350 setzen.Auch wenn die Einstellung des Jumbos Kostenvorteile für den Flugzeugbauer bringen dürfte: Die Boeing-Aktie habe im Dow-Jones-Index gestern zum Handelsschluss an der Wall Street mit einem Abschlag von fast fünf Prozent zu den schwächsten Werten gehört.Auch Konkurrent Airbus müsse heute jedoch Kurseinbußen verkraften. Auch der europäische Flugzeugbauer habe seinen Großraumflieger, die A380, bereits aufgegeben und produziere das Flugzeug nicht mehr. Airbus habe derzeit sparsamere Flugzeuge im Angebot und profitiere auch von der Boeing-737-Krise, da die US-Flugzeuge derzeit nicht starten dürften.Vor zwei Wochen bereits habe ein Medienbericht die Spekulationen über ein frühzeitiges Ende der Jumbo-Produktion befeuert. Die amerikanische Finanzagentur "Bloomberg" habe gemeldet, dass in den Finanzberichten von Boeing eine zuvor verwendete Standardformulierung (Fortführung des 747-8-Programmes werde weiterhin evaluiert) gestrichen worden sei, was als Hinweis gewertet werde, dass die Produktion früher als gedacht eingestellt werde."Boeing hat es den Mitarbeitern noch nicht mitgeteilt, aber das Unternehmen zieht seinem riesigen 747-Jumbo-Jet den Stecker", habe "Bloomberg" geschrieben. Nachdem das letzte der 16 Jumbos, die derzeit bestellt seien, fertiggestellt sei. Die letzte 747 werde voraussichtlich in den nächsten zwei Jahren vom Band laufen. Boeing habe die Meldung bislang nicht bestätigt. Die Großraumflugzeuge würden künftig durch leistungsstärkere und sparsamere Flugzeuge ersetzt.Alle noch ausstehenden Bestellungen seien Frachter vom Typ 747-8 F. Der Logistik-Konzern UPS solle 13 der Flugzeuge bekommen, drei seien für Volga-Dnepr gedacht. Die Bestellungen des russischen Frachtriesen stufe der Flugzeugbauer aber mittlerweile als unsicher ein.Die Corona-Krise habe für einen Einbruch im Flugzeuggeschäft gesorgt. Eigentlich versetze die Pandemie also dem Jumbo den Todesstoß. Boeing sei zusätzlich belastet durch die Stornierungswelle beim Mittelstrecken-Typ 737 Max. Immer noch dürften Flugzeuge dieses Typs nach zwei Abstürzen in 2018 und 2019 nicht mit Passagieren abheben.Ein Einstieg in die Boeing-Aktie drängt sich weiterhin nicht auf, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.07.2020)