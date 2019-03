XETRA-Aktienkurs Boeing-Aktie:

Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (26.03.2019/ac/a/n)





Berlin (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Heibel-Ticker":Stephan Heibel, Chefredakteur und Herausgeber des "Heibel-Ticker" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) unter die Lupe.Heibel bleibe bei seiner Aussage, dass Boeing langfristig ein gutes Investment sei, kurzfristig jedoch noch nicht genug über die beiden tödlichen Unfälle bekannt sei, um der Aktie einen Boden zu geben. Zunächst sei Boeing für alles verantwortlich gemacht worden, die Aktie sei eingebrochen. Inzwischen werde auch gegen die Zulassungsbehörde FAA ermittelt und es sei bekannt gworden, dass die beiden Fluglinien, deren Boing 737 MAX 8 abgestürzt seien, aus Kostengründen auf eine Zusatzsoftware verzichtet hätten, mit der diese Unfälle hätten verhindert werden können.Es stelle sich natürlich die Frage, warum Boeing die erforderlichen Systeme nicht standardmäßig eingebaut habe. Doch es sei nicht so, dass die Fluglinien völlig unbeteiligt seien.Eine Lösung sei also schon vorhanden. Bleibe abzuwarten, ob die vorhandene Lösung ausreiche, oder ob tiefgreifende Änderungen an der Konstruktion vorgenommen werden müssten. Derweil segele die Aktie von Boeing weiter gen Süden, inzwischen summiere sich das Minus auf 14%. Heibel denke, es sei noch immer zu früh für ein Investment.Denn jeden Tag, den eine entsprechende Boeing 737 Max 8 am Boden bleibe, würden durchschnittlich Kosten in Höhe von 150.000 USD anfallen, werde geschätzt. Bei über 300 bereits ausgelieferten Maschinen summiere sich der Betrag auf 300 x 150.000 = 45 Mio. USD. Im Monat seien das schon 1,3 Mrd. USD, die letztlich Boeing angelastet werden könnten. Das entspreche über einem Prozent des Jahresumsatzes von Boeing, das tue weh.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Boeing-Aktie: