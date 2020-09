Börsenplätze Boeing-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Boeing-Aktie:

139,64 EUR -1,47% (18.09.2020, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:

135,92 EUR -3,90% (18.09.2020, 22:26)



NYSE-Aktienkurs Boeing-Aktie:

161,14 USD -3,81% (18.09.2020, 22:10)



ISIN Boeing-Aktie:

US0970231058



WKN Boeing-Aktie:

850471



Ticker-Symbol Boeing-Aktie Deutschland:

BCO



NYSE-Symbol Boeing-Aktie:

BA



Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (20.09.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Flugzeugbauers Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) unter die Lupe.Der Boeing-Aktie gehe s wie den 737-Max-Maschinen: Sie liege kaum bewegt am Boden. Der einst den Flugzeugbau weltweit dominierende Konzern steuere von einer Existenzkrise in die nächste.Nach den tödlichen Abstürzen und dem Startverbot für den Mittelstreckenjet 737 Max breche dem US-Konzern nun infolge der Corona-Krise die Nachfrage nach seinen Flugzeugen weg. Zudem würden Produktionsmängel beim Langstreckenjet 787 "Dreamliner" weitere schlechtes Licht auf die Geschäftspolitik des lange Zeit größten Flugzeugbauers der Welt werfen. Am Mittwoch habe der Untersuchungsausschuss des US-Repräsentantenhauses Boeing grobe technische Fehler und Verheimlichungen vorgeworfen. Zudem habe die Luftfahrtbehörde FAA versagt.Für Boeing habe der Schaden längst eine zweistellige Milliardensumme erreicht. Schon vor Corona habe das Management deshalb das Geld zusammenzuhalten versucht, habe Dividenden und Aktienrückkäufe gestoppt. Der US-Konzern habe Verluste in Milliardenhöhe geschrieben und im März 2020 habe er eine fast 14 Mrd. USD schwere Kreditlinie ausgeschrieben. Da hätten die Folgen der Corona-Krise die Luftfahrtbranche gerade erst zu erfassen begonnen.Jahrelang schien es für die Boeing-Aktie nach oben kaum Grenzen zu geben. Zwischen Anfang 2016 und März 2019 habe sich ihr Kurs von rund 143 USD auf gut 446 USD verdreifacht. Aber mit den Startverboten für die 737 Max sei der Höhenflug der Boeing-Aktie beendet gewesen."Der Aktionär" rate Anlegern bei Boeing weiterhin, an der Seitenlinie zu verharren. Der Flugzeugbauer stecke in einer coronabedingt schwierigen Lage, das operative Geschäft mit Verkehrsflugzeugen liege weitgehend brach. Wenn eine Flugzeugbauer-Aktie, dann Airbus. Bis auf zwischenzeitliche Kurshüpfer sei erstmal nicht viel von Boeing zu erwarten. Vor allem ein Ende des 737-Max-Flugverbots dürfte für kurzfristige Belebung sorgen, so Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.09.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link