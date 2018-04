Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:

282,60 EUR -0,21% (27.04.2018, 11:16)



NYSE-Euronext-Aktienkurs Boeing-Aktie:

342,79 USD -0,02% (26.04.2018, 22:02)



ISIN Boeing-Aktie:

US0970231058



WKN Boeing-Aktie:

850471



Ticker-Symbol Boeing-Aktie Deutschland:

BCO



NYSE-Euronext Ticker-Symbol Boeing-Aktie-Aktie:

BA



Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (27.04.2018/ac/a/n)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der NORD LB:Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, raten in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie von Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) und erhöht das Kursziel von 330 auf 385 USD.Der US-Flugzeugbauer habe mit starken Q1-Zahlen überrascht und zu diesem frühen Zeitpunkt eine noch deutlichere Ergebnisverbesserung als bisher in Aussicht gestellt - und das ohne Ausweitung der Produktionsziele, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Mit dem weiteren Hochfahren der 737 MAX-Produktion dürfte die Produktivität weiter steigen.Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Boeing-Aktie von "halten" auf "kaufen" hochgestuft und das Kursziel von 330 auf 385 USD angehoben. (Analyse vom 27.04.2018)Börsenplätze Boeing-Aktie:XETRA-Aktienkurs Boeing-Aktie:282,56 EUR +0,23% (27.04.2018, 10:37)