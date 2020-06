Wien (www.aktiencheck.de) - Zum Wochenausklang zählten erneut Titel aus der Luftfahrtbranche zu den größten Gewinnern, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Quartalszahlen habe es vom Chiphersteller Broadcom (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, Nasdaq-Symbol: AVGO) und vom Anbieter der Bürokommunikationsplattform Slack (ISIN: US83088V1026, WKN: A2PGZL, Ticker-Symbol: 8S0, NYSE Ticker-Symbol: WORK) gegeben. Letzterer habe mit Umsatz und Ausblick enttäuscht, weshalb die Slack-Papiere um mehr als 14% abgesackt seien. Der Apple-Zulieferer Broadcom indes habe ergebnisseitig geliefert, was Analysten erwartet hätten. Händler hätten zudem auf die stabile Dividende verwiesen. Die Aktien hätten ihr hohes Plus am Ende des Tages allerdings auf nur noch etwas mehr als 2,5% reduziert.Erneut in die Schlagzeilen sei der Finanzdienstleister Wirecard (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) geraten. Im späten Handel sei der Kurs von Wirecard am Freitag um 12% auf 84,50 Euro eingebrochen. Grund: Die Geschäftsräume des Zahlungsabwicklers seien von der Staatsanwaltschaft durchsucht worden, nachdem die Finanzaufsicht Bafin laut einem Zeitungsbericht Wirecard wegen des Verdachts der Marktmanipulation angezeigt habe. "Die Ermittlungen richten sich nicht gegen die Gesellschaft, sondern gegen ihre Vorstandsmitglieder", habe Wirecard mitgeteilt. (08.06.2020/ac/a/m)