Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luft- und Raumfahrtkonzerns Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol Deutschland: BCO, NYSE-Ticker-Symbol: BA) unter die Lupe.Fast zwei Jahre nach dem Flugverbot sei wieder eine Maschine vom Typ Boeing 737 Max mit Passagieren an Bord gestartet. Medienberichten zufolge habe die brasilianische Fluggesellschaft Gol am Mittwoch einen ersten Inlandsflug mit dem Flugzeug absolviert. Die Maschinen dieses Flugzeugtyps seien im März 2019 nach zwei Abstürzen mit 346 Toten aus dem Verkehr gezogen worden. Als Hauptursache der Unglücke habe ein fehlerhaftes Steuerungsprogramm gegolten, das die Maschinen Richtung Boden gelenkt habe. Nach einer Reihe technischer Veränderungen und Nachbesserungen an der Software hätten zuletzt die US-Luftfahrtbehörde FAA und die brasilianische Luftverkehrsaufsicht ANAC den erneuten Einsatz der Boeing 737 Max genehmigt.Neben dem Flugstopp der 737 Max sei der US-Flugzeugbauer in diesem Jahr außerdem von der Corona-Krise hart getroffen worden. Branchenvertreter würden erwarten, dass der weltweite Luftverkehr erst in einigen Jahren wieder das Niveau von 2019 erreiche. Die Führungsspitzen von Boeing und Airbus hätten die Produktion deshalb deutlich zurückgefahren und den Abbau zigtausender Jobs angekündigt.Mittlerweile sei allerdings bereits viel im Aktienkurs von Boeing eingepreist. Vom Hoch Anfang 2019 bei 446,01 USD habe das Papier zwischenzeitlich massiv verloren. Zuletzt habe sich das charttechnische Bild allerdings deutlich aufgehellt, die Boeing-Aktie habe wichtige Widerstände nach oben durchbrechen können. An der Börse werde die Zukunft gehandelt und da solle es längerfristig wieder besser aussehen. Noch seien das aber alles Vorschusslorbeeren. "Der Aktionär" bleibe auf der vorsichtigen Seite und halte nach wie vor Airbus für die bessere Flugzeugbauer-Aktie, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Boeing-Aktie: