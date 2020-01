Konjunkturdaten aus Japan hätten derweil für positivere Meldungen gesorgt. So sei der vorläufige Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe im Januar von 48,4 auf 49,3 Punkte gestiegen. Zwar befinde sich die Stimmung damit weiterhin unterhalb der Expansionsschwelle von 50 Punkten, allerdings hätten Teilkomponenten zu Produktion und Exportaufträgen besonders hohen Zuwächse gezeigt. Damit steige die Hoffnung, dass die japanische Industrie den Tiefpunkt ihrer Schwächephase überwunden haben könnte.



Jüngste Inflationsdaten aus dem Dezember würden außerdem andeuten, dass sich die Verbraucherpreise stabilisiert haben könnten. Die jährliche Teuerungsrate sei im Dezember von 0,5 Prozent auf 0,8 Prozent gestiegen. Allerdings hätten Sondereffekte wie die Mehrwertsteuererhöhung den Inflationsanstieg beeinflusst. Rechne man diese heraus, habe sich eine Rate von geschätzten 0,5 Prozent ergeben.



Durch diese insgesamt positiven Daten dürfte sich die Bank of Japan in ihrer abwartenden Position bestätigt sehen. Auf ihrer letzten geldpolitischen Sitzung habe sie von einer geldpolitischen Änderung abgesehen. (27.01.2020/ac/a/m)







Bonn (www.aktiencheck.de) - Das Coronavirus hatte letzte Woche ganz Asien im Griff, so die Analysten von Postbank Research.Allerdings habe China, wo das Virus ausgebrochen sei, relativ zügig reagiert. Scheinbar seien einige wichtige Schlüsse aus dem Jahr 2003 gezogen worden, als das sogenannte SARS-Virus für Unsicherheit gesorgt habe. Seither bestünden jedoch noch engere Verkehrsverbindungen mit dem Nachbarn Japan. Alleine die Zahl der Besucher aus China habe sich seither verzwanzigfacht. Dennoch habe die WHO am Freitag entschieden, das Coronavirus nicht als internationalen Gesundheitsnotfall zu klassifizieren.