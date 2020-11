NYSE-Aktienkurs Bloom Energy-Aktie:

27,46 USD +9,75% (25.11.2020, 22:10)



ISIN Bloom Energy-Aktie:

US0937121079



WKN Bloom Energy-Aktie:

A2JQTG



Ticker-Symbol Bloom Energy-Aktie:

1ZB



NYSE-Symbol Bloom Energy-Aktie:

BE



Kurzprofil Bloom Energy Corp.:



Bloom Energy Corp. (ISIN: US0937121079, WKN: A2JQTG, Ticker-Symbol: 1ZB, NYSE-Symbol: BE) ist ein US-Unternehmen, das Festoxid-Brennstoffzellentechnologie anbietet. Die Technologie von Bloom Energy erzeugt vor Ort Strom aus mehreren Brennstoffquellen. Bloom Energy entwickelte und vermietet den Bloom Energy Server, einen Kasten von der Größe zweier Kühlschränke mit mehreren Hochtemperatur-Brennstoffzellen zur stationären Stromversorgung. (26.11.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Bloom Energy-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie von Bloom Energy Corp. (ISIN: US0937121079, WKN: A2JQTG, Ticker-Symbol: 1ZB, NYSE-Symbol: BE) unter die Lupe.Trendfolgende Momentuminvestoren sollten derzeit einen Blick auf die Aktie von Bloom Energy werfen, denn der Titel verfüge über eine sehr hohe relative Stärke (Levy). Oftmals ziehe eine starke Kursentwicklung Anschlusskäufe nach sich. Von der charttechnischen Seite werde eine solche Entwicklung durch den Abschluss der seit Ende 2018 durchlaufenen Bodenbildung begünstigt. Zuvor sei die untere Umkehr zu Monatsbeginn durch einen lehrbuchmäßigen Pullback an die Nackenzone der Trendwendeformation bestätigt worden. Der jüngste Spurt über das Oktoberhoch (23,38 USD) liefere einen weiteren Beleg, dass das Papier aus der beschriebenen Bodenbildung unverändert Kapital schlagen könne. Das nächste Anlaufziel laute dabei rund 30 USD. Auf diesem Niveau falle das Hoch vom Sommer 2018 (29,88 USD) mit der 161,8%-Fibonnaci-Projektion der Oktoberdelle (30,18 USD) zusammen. Langfristig könnte die Aktie sogar ihr bisheriges Rekordlevel bei 38 USD ins Visier nehmen.Tradingorientierte Anleger können Longpositionen engmaschig auf Basis des oben genannten Hoch von Oktober absichern, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Strategische Investoren sollten ihren Engagements mit einem Stopp des Julihochs (19,67 USD) etwas mehr Luft zum Atmen lassen. Man sollte den heutigen US-Feiertag berücksichtigen. (Analyse vom 26.11.2020)Börsenplätze Bloom Energy-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Bloom Energy-Aktie:22,50 EUR -2,34% (26.11.2020, 09:38)