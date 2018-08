Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Blockchain Intelligence Group-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Blockchain Intelligence Group-Aktie:

0,123 EUR +12,84% (17.08.2018, 15:33)



ISIN Blockchain Intelligence Group-Aktie:

CA08906Q1000



WKN Blockchain Intelligence Group-Aktie:

A2JSKG



Ticker-Symbol Blockchain Intelligence Group-Aktie:

7111



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Blockchain Intelligence Group-Aktie:

BBKCF



Kurzprofil BIG Blockchain Intelligence Group Inc.:



BIG Blockchain Intelligence Group Inc. (ISIN: CA08906Q1000, WKN: A2JSKG, Ticker-Symbol: 7111, Nasdaq OTC-Symbol: BBKCF) bietet Software Lösungen an, die eine Echtzeitüberprüfung von blockchainbasierten Transaktionen mit Hilfe von Such- und Analysefunktionen ermöglicht. Zur Kernkompetenz gehört eine Software, die zur Generierung von Daten aus Blockchain-Transaktionen verwendet wird. Diese im Suchprozess gewonnen Daten werden in einer Datenbank abgelegt, die wiederum das Core Asset der Gesellschaft bildet. Die Daten werden anhand von Analysealgorithmen untersucht, um Transaktionen aufzuspüren, zu verfolgen und zu dokumentieren. Diese aus der öffentlichen Blockchain gewonnen Daten werden mit Hilfe von Off-Chain Daten von Handelsplätzen, illegalen Marktplätze im Darknet oder Spieleseiten erweitert. Aktuell konzentriert sich BIG auf Transaktionen von Kryptowährungen und bedient seinen Kunden wie z.B. Regierungen, Strafverfolgungsbehörden, Banken und Finanzdienstleistern oder ECommerce-Anbietern entsprechende Sicherheitstechnologie. Neben einer sicheren Abwicklung nach regulatorischen Vorschriften, ermöglicht BIG mit seiner Software auch die Strafverfolgung (insbesondere Geldwäsche und Terrorfinanzierung), da sich Transaktionsteilnehmer identifizieren lassen. Die Produkte werden global vertrieben. (17.08.2018/ac/a/a)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - Blockchain Intelligence Group-Aktienanalyse von der GBC AG:Harald Hof und Matthias Greiffenberger, Aktienanalysten der GBC AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage für die Aktie von BIG Blockchain Intelligence Group Inc. (ISIN: CA08906Q1000, WKN: A2JSKG, Ticker-Symbol: 7111, Nasdaq OTC-Symbol: BBKCF) mit einem "kaufen"-Rating auf.BIG adressiere den steigenden Bedarf der Regulierung von Kryptowährungen. Diese Regulierung sei notwendig, um Kryptowährungen überhaupt den Einzug ins Geschäftsleben zu ermöglichen. Neben Tools zur Analyse und Überwachung, gestalte BIG die regulatorischen und politischen Rahmenbedingungen aktiv mit.BIG sei ein Softwareanbieter für Such-, Analyse- und Scoringlösungen im Bereich des digitalen Zahlungsverkehrs. Dies gelte sowohl für reine Transaktionen im Universum der Kryptowährungen, aber auch für den Tausch von FIAT-Währungen (z.B. EUR oder USD) in Kryptowährungen (z.B. Bitcoin) und umgekehrt. Damit unterstütze das Unternehmen etablierte Marktteilnehmer wie Regierungen, Banken und ECommerce-Händler bei dem sicheren Umgang mit Transaktionen. BIG fokussiere den Bedarf einer sicheren Transaktion, die nach Erachten der Analysten zukünftig für eine ökonomische Anwendung zwingend benötigt werde.Ganz im Sinne von "Fight the dirty bitcoin", ermögliche BIG eine Identifikation von kriminellen oder fragwürdigen und unseriösen Teilnehmern in diesem Zahlungssystem. Gewerbliche Nutzer würden so die potenzielle Gefahr einer ungewollten Mittäterschaft bei der Geldwäsche verhindern, gesetzliche Regularien erfüllen und einen sicheren Geldverkehr managen, während Regierungen durch die Identifikation eine mögliche Strafverfolgung initialisieren könnten. Die BIG sei ein Pure Player im stark wachsenden Umfeld der Blockchain Technologie, die eine disruptive Eigenschaft besitze, wie beispielsweise die Einführung des Internets. Dabei trage die Gesellschaft kein wirtschaftliches oder regulatorisches Risiko, die sich aus der eigenen Emission oder dem Handel von und mit Kryptowährungen ergeben würden.BIG agiere unabhängig von den Preisen und Preisentwicklungen an den globalen Märkten für Kryptowährungen. Jedoch sei BIG Profiteuer in volatilen Märkten, da diese tendenziell zu mehr Transaktionen führen würden und dadurch häufiger ein Prüfprozess durch BIG Produkte erforderlich werde. Das Unternehmen sei mit seiner Sicherheitstechnologie ein First Mover und konkurriere in einem enormen Markt mit lediglich einer Hand voll nennenswerten Konkurrenten. Daher seien die Wettbewerbsqualifikationen zweitrangig, da alle Anbieter mit überproportionalen Wachstumsraten operieren sollten.Die BIG sei eine ideale Option, um ohne die starken Kursschwankungen der Kryptowährungen, vom Trend hin zu Kryptowährungen und noch entscheidender der Blockchain-Technologie zu profitieren. Immer mehr Banken, Börsen und Finanzdienstleister würden Produkte wie Derivate und Exchange Traded Funds entwickeln, um in Kryptowährungen zu investieren. Auch die Anzahl der Akzeptanzstellen und Geldautomaten für digitale Währungen würden täglich steigen. Kommerzielle Betreiber sowie private Nutzer hätten unter regulatorischen Aspekten das Interesse, eine sichere Transaktion durchzuführen, um nicht mit beispielsweise Geldwäsche in Verbindung gebracht zu werden. Folglich scheine eine Sicherheits- und Scoringsoftware unumgänglich. BIG habe das erfahrene Team, das notwendige Netzwerk und die finanzielle Kraft, um den First Mover Advantage aufrecht zu erhalten.Im Rahmen des DCF-Bewertungsmodells haben Harald Hof und Matthias Greiffenberger, Aktienanalysten der GBC AG, ein Kursziel von 1,03 CAD (0,69 EUR) ermittelt. Ausgehend vom aktuellen Kursniveau würden sie das Rating "kaufen" vergeben. (Analyse vom 17.08.2018)