Jedoch gehe die EU-Kommission weiterhin davon aus, dass sich der aktuelle Gegenwind nach erfolgten Lockerungen ab dem zweiten Quartal in deutlichen Rückenwind verwandeln werde. Dieser dürfte sogar noch stärker ausfallen als im vergangenen Herbst unterstellt. Das stärkerer konjunkturelle Momentum in H2 2021 sowie im Jahr 2022 spiegele sich nicht nur in der Aufwärtsrevision der BIP-Prognose für 2022 von 3,0% auf 3,8%, sondern auch in einem schnelleren Erreichen des Vor-Corona BIP Niveaus wider (die Kommission erwarte dies für Mitte 2022).



Alles in allem sei der gezeichnete Ausblick nahe an dem Basisszenario der Analysten. In Summe liege die 2021er EU-Kommissionsprognose für die Eurozone leicht unter der aktuellen Punktprognose der Analysten für das laufende Jahr. Die Analysten würden die Aussicht auf einen deutlichen konjunkturellen Rebound im weiteren Jahresverlauf teilen, der sich quasi "automatisch" aus der Wiederaufnahme der Geschäftaktivität in den aktuell geschlossenen oder stark beeinträchtigten Sektoren ergebe und durch die aufgestaute Konsumnachfrage zusätzlich befeuert werde.



Das heiße aber auch, dass nach dem heftigen Einbruch im Jahr 2020 ein abermaliger BIP-Rückgang in 2021 ein äußerst adverses Wirtschaftsszenario unterstellen müsste. Insofern würden die Analysten auch die "Risikoprognosen" der EU-Kommission teilen. In einem Negativszenario würde die EU-Kommission für die Eurozone 2021 einen BIP-Zuwachs von 2,25% erwarten, in einem Positivszenario einen Zuwachs von 5,25%. Im Lichte dieser Zahlen werde ebenfalls deutlich, dass Europa zu den von der COVID-19 Krise am härtesten getroffenen Weltregionen gehöre und länger brauchen werde, um den BIP-Einbruch des Vorjahres aufzuholen. Denn insbesondere die seit dem späten Herbst zu beobachtende zweite Runde der harten Lockdowns sei anders als im Frühjahr kein globales, sondern ein europäisches Phänomen.



Positiver würden sich infolgedessen die globalen Wachstumsperspektiven für 2021 gemäß der EU-Kommissionsprognose gestalten. Das Wachstum für die Weltwirtschaft (ohne EU) sei hier in der Winterprognose 2021 im Vergleich zur Herbstprognose 2020 von 4,7% auf 5,2% angehoben worden. Diese positive global-gesamtwirtschaftliche Sicht deute auf unterstützende internationale Faktoren hin, die die Analysten ebenso als sehr positiv bewerten und als unterstützender einordnen würden als etwa im Nachgang der globalen Finanzkrise.



Auf Länderebene erwarte die EU-Kommission 2021 in Spanien (5,6%) und Frankreich (5,5%) den stärksten BIP-Anstieg, während Österreich (2,0%) und die Niederlande (1,8%) die Euro-Schlusslichter darstellen sollten. Der konjunkturelle Rebound werde in diesen beiden Ländern somit gemessen am vorangegangenen Einbruch klar unterdurchschnittlich ausfallen. Insbesondere in Österreich werde das für das Gesamtjahr 2021 in hohem Maße relevante Winterhalbjahr (Q4/Q1) Lockdown bedingt deutlich schwächer ausfallen als in der Eurozone insgesamt. Gleichzeitig werde damit aber gemäß Kommission einer "Outperformance" Österreichs ab Q2 21 und somit auch im Gesamtjahr 2022 der Boden bereitet. Eine Einschätzung, die die Analysten teilen würden. (11.02.2021/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Lockdown-Verlängerungen in der Eurozone haben den konjunkturellen Gegenwind erhöht, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Das würden auch die neuen Konjunkturprognosen der EU-Kommission zeigen. Gemäß Kommission dürfte der lockerungsbedingte Rebound aber umso deutlicher ausfallen. Die Analysten würden diese Einschätzung teilen und einen "unvermeibaren" Wirtschaftsaufschwung in 2021 erwarten.Impfverzögerungen und Lockdown-Verlängerungen hätten seit Ende letzten Jahres den kurzfristigen Gegenwind für die Euro-Konjunktur nochmals erhöht. Die heute von der EU-Kommission veröffentlichten Konjunkturprognosen (European Economic Forecast Winter 2021) seien somit zunächst als Anpassung an die geänderte Realität zu sehen. Dem allgemeinen Prognosetrend folgend erwarte nun auch die EU-Kommission nach dem BIP-Rückgang im vierten Quartal eine Fortsetzung (aber keine nennenswerte Beschleunigung) der konjunkturellen Schwächephase im ersten Quartal, was sich in der Abwärtsrevision der Prognose für Gesamtjahr 2021 von 4,2% auf 3,8% widerspiegele.