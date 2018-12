"Wir beobachten einen klaren Trend von jungen Startups hin zu etablierten Unternehmen und Later-Stage-Startups, die an Bankleistungen interessiert sind", sage Hartmut Giesen. "Daran ist zu erkennen, dass der Markt reifer wird, die Einstiegsfenster für Startups kleiner werden und sich in vielen Bereichen sogar schon geschlossen haben, wie etwa in den Bereichen Payments oder Robo-Advising. Einstiegsmöglichkeiten gibt es am ehesten dort, wo man in Nischen vorstoßen kann", analysiere Giesen.



Dementsprechend sehe Hartmut Giesen einen wesentlichen Trend 2019 hin zum Kontext-Banking: Dabei würden etwa Zahlungsprozesse in Geschäftsprozesse "unsichtbar" eingebettet oder Kredite könnten direkt am "Point of Sale" für Reisen oder einen Autokauf abgerufen werden.



Krypto-Wirtschaft mit hoher Veränderungsdynamik



Die Krypto-Wirtschaft sei aktuell von besonders hoher Dynamik geprägt. "Die Musik, wie sie vor fünf Jahren im Fintech-Markt spielte, kann man 2019 in erster Linie im Krypto-Blockchain-Areal beobachten. Hier sind viele kreative Entrepreneure unterwegs. Unsere Prognose ist, dass sich der Ansatz der dezentralen Verwaltung digitaler Assets sowie die Idee der Blockchain durchsetzen werden", sage Hartmut Giesen. So würden etwa Security Token verstärkt genutzt werden, das heiße Blockchain-basierte Systeme, auf denen reale Werte wie Unternehmensanteile, Immobilien oder auch Flugzeuge oder Schiffe abgebildet und handelbar gemacht würden. Dadurch entstünden ganz neue Möglichkeiten für Investments, weil teure Mittler ausgeschaltet werden könnten.



In Deutschland würden nach Beobachtung von Hartmut Giesen im Krypto-Bereich verstärkt Unternehmen aus dem Ausland aktiv: "Einige Anbieter sind bereits außerhalb Deutschlands mit etwas weniger restriktiver Krypto-Regulierung erfolgreich und wagen nun den Schritt nach Deutschland."



Konsolidierung bei Anlagethemen



In den eher traditionellen Fintech-Bereichen Anlage sowie Payment und Banking werde sich nach Ansicht von Hartmut Giesen der Markt mit Blick auf 2019 weiter konsolidieren. "Bei den Robo-Advisors werden nur wenige Startups neben den Banken überleben, im Payment-Bereich ist neben Paypal, Apple, Google und den Banken wenig Luft zum Atmen." Aber auch hier gelte, dass Nischen oder sehr spezifische Anwendungsfälle Einstiegsmöglichkeiten bieten würden: etwa Anlagemöglichkeiten in Assetklassen, die für Privatanleger bisher nicht erreichbar gewesen seien, oder Payments von Maschine zu Maschine und gekoppelt an Unternehmenssoftware.



Für die Kunden bedeute die Konsolidierung gerade bei den traditionellen Fintech-Anwendungen, dass sie zu vielen Angeboten erstmals überhaupt Kontakt bekämen. Bislang seien die meisten Fintech-Angebote auf die "Early Adopters" zugeschnitten gewesen. "Die Unternehmen, denen es gelungen ist, aus den Nischen heraus erfolgreich zu sein, zielen jetzt auf den Massenmarkt. Angebote wie Robo-Advice von einem mittlerweile ausgewachsenen Unternehmen wie Scalable Capital oder Banking von einem arrivierten Fintech wie N26 gewinnen erst jetzt das Vertrauen und die Reichweite, die sie aus der Perspektive des ‚normalen‘ Kunden nutzbar machen", sage Giesen.



Über 2019 hinaus: Finanzlandschaft werde vielfältiger



Die Finanzlandschaft werde nach Ansicht von Hartmut Giesen in Zukunft sehr vielfältig sein: Auf der einen Seite werde es erfolgreiche Fintechs geben, die zum Teil auch mit den erforderlichen Lizenzen zu regulierten Unternehmen geworden seien - vom Alt-Fintech Paypal über Challenger-Banken wie N26 bis zu hybriden B2C-B2B-Unternehmen wie Deposit Solutions/Zinspilot. Daneben würden Banken aktiv sein, die ehemalige Fintech-Produkte und -Dienstleistungen anbieten würden, zum Teil in Kooperation mit Fintechs. Des Weiteren dürften sich Fintechs in den Ökosystemen von Banken und regulierten Unternehmen bewegen. (19.12.2018/ac/a/m)





