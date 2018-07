Für das 2. Halbjahr 2018 haben erste Unternehmen ihren Börsengang avisiert. Deshalb gehen wir davon aus, dass in diesem Jahr rund 20 Unternehmen ihr Börsendebüt geben werden. Dennoch setzen wir hinter das Neuemissionsjahr 2018 ein großes Fragezeichen. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass sich diese Entwicklung in Deutschland auch in Zukunft fortsetzen wird. Dies vor allem deshalb, weil sich die strukturellen Probleme - sei es bei der Aktienkultur, den Kosten oder den regulatorischen Hindernissen - nicht geändert haben. Eine detaillierte Auswertung und Analyse zu allen Börsengängen im 1. Halbjahr 2018 in Deutschland finden Sie auf unserer Homepage https://www.blaettchen.de.



München (www.aktiencheck.de) - Während international die Neuemissionsaktivitäten mit einem Rückgang bei der Anzahl um 19% gegenüber dem 1. Halbjahr 2017 schwächeln, legt Deutschland bei den Börsengängen das beste 1. Halbjahr seit dem Jahr 2000 hin, so die Blättchen & Partner GmbH in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Mit 12 Neuemissionen beträgt der Anteil Deutschlands an allen Börsengängen weltweit 1,82% und mit einem Platzierungsvolumen von 7,9 Mrd. USD sogar 8,38%. Mit einem Emissionsvolumen von 4,2 Mrd. EUR (5,3 Mrd. USD) kommt mit Siemens Healthineers der größte Börsengang aus Deutschland. Mit einem Platzierungsvolumen von rund 1,3 Mrd. EUR (1,6 Mrd. USD) kommt mit der DWS ein zweiter Börsenneuling unter die Top 10 der weltweit größten IPOs im 1. Halbjahr. Obwohl in den letzten Wochen vor dem Stichtag 30. Juni die Börsenindices weltweit aufgrund der wirtschaftlichen und politischen Unsicherheiten deutlich nachgegeben haben, konnten sich die Neuemissionen in Deutschland im Durchschnitt um 3,1% besser als der Gesamtmarkt entwickeln. Die mit Abstand beste Performance zeigte mit einem Kursanstieg von 21,5% über dem Ausgabepreis Siemens Healthineers. Demgegenüber enttäuschte die Deutsche Bank-Tochter DWS mit einem Kursverlust von 20,8%. Insgesamt mussten die Anleger bei 5 der 12 Neuemissionen Kursverluste hinnehmen. Das spezifische Handelssegment für kleinere und mittlere Unternehmen "Scale" konnte wie in den beiden Halbjahren zuvor 2 Neumissionen verzeichnen. Mit STEMMER IMAGING gab es den ersten Börsengang im Scale mit einem Platzierungsvolumen von mehr als 100 Mio. EUR. Das Bankhaus Hauck & Aufhäuser hat sich offensichtlich zur ersten Adresse bei Neuemissionen im Scale entwickelt. 4 der 6 Neuemissionen wurden von Hauck & Aufhäuser begleitet.