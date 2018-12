Wie beinahe jedes Jahr seien auch diesmal die Verkaufszahlen des vorangegangenen Black Friday übertroffen worden. Nach einer Auswertung von Adobe Analytics seien in den USA die Online-Verkäufe am Freitag um 23% auf rund 6,2 Mrd. US-Dollar gestiegen. Getoppt worden sei dies allerdings noch vom so genannten Cyber Monday. Der Cyber Monday sei der Montag nach Black Friday. Ursprünglich sei dieser Tag die Antwort der Online-Händler auf den Black Friday gewesen, doch inzwischen würden beide Tage von vielen Händlern als Shopping-Event vermarktet. Laut Adobe seien in den USA am Montag rund 7,9 Mrd. US-Dollar umgesetzt worden. Abschläge habe dagegen der stationäre Einzelhandel zu verzeichnen gehabt. Laut der Analysefirma RetailNext seien in den Tagen um Thanksgiving die Umsätze in den Shopping Malls und klassischen Läden um 4% bis 7% gefallen. Welche Akzeptanz Black Friday und Cyber Monday inzwischen in Deutschland hätten, würden die Prognosen vom Handelsverband Deutschland (HDE) zeigen. Für dieses Jahr rechne dieser mit einer Umsatzsteigerung von 15% auf insgesamt 2,4 Mrd. Euro.



Zu den Profiteuren der Rabattschlacht gehöre ohne Frage der Online-Händler Amazon (ISIN US0231351067/ WKN 906866). Laut Angaben des Unternehmens seien zwischen 22. und 26. November mehr als 180 Mio. Produkte auf der Plattform bestellt worden. Zudem solle der Cyber Monday der bis dato größte Einkaufstag in der Geschichte Amazons gewesen sein.



In Deutschland habe sich der Online-Modehändler Zalando (ISIN DE000ZAL1111/ WKN ZAL111) über florierende Geschäfte gefreut. Im Vergleich zum Vorjahr habe sich am Black Friday die Zahl der Bestellungen auf etwa 2 Mio. verdoppelt. In der Spitze hätten die Berliner mehr als 4.200 Käufe pro Minute verbucht. Zusätzlich sei auch die Anzahl der Neuanmeldungen auf 220.000 gestiegen. Im Vergleich zu 2017 sei dies ebenfalls eine Verdopplung. Zalando könnte das Umsatzplus sehr gelegen kommen. Nach einer eher enttäuschenden Sommersaison und einem negativen dritten Quartal benötige Europas größter Modehändler dringend ein Erfolgserlebnis. Ob allerdings ein umsatzstarker Tag wie der Black Friday hierfür reiche, sei fraglich.



Nicht nur Positives könnten die beiden Elektronikhändler Media Markt und Saturn über den Schnäppchentag berichten. Die unter dem Dach der börsengelisteten Holding-Firma CECONOMY (ISIN DE0007257503/ WKN 725750) firmierenden Unternehmen hätten zwar am Black Friday im vergangenen Jahr einen neuen Umsatzrekord verbucht, doch das anschließende wichtige Weihnachtsgeschäft sei eher schleppend gelaufen. Kunden, die den Black Friday nutzen würden, um günstig Weihnachtsgeschenke zu kaufen, würden in den nächsten Wochen fehlen. Trotz dieser Gefahr sowie den niedrigen Margen könnten sich Händler dem Phänomen Black Friday kaum entziehen. Denn wer nicht mitmache, drohe am Ende seine Kunden an die Konkurrenz zu verlieren. (Ausgabe vom 30.11.2018) (03.12.2018/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Traditionell ist der Black Friday in den USA der Tag nach Thanksgiving, so die Analysten der DZ BANK.Da Thanksgiving immer am vierten Donnerstag des Novembers gefeiert werde, sei der darauf folgende Freitag ein beliebter Brückentag und werde von vielen Menschen zum Einkaufen genutzt. Zahlreiche US-Einzelhändler hätten dies erkannt und würden an diesem Tag mit Sonderangeboten werben. Seit einigen Jahren finde die Rabattschlacht auch im Internet statt. Dies sei auch der Auslöser für die wachsende Bekanntheit des Black Friday in Deutschland gewesen. Das erste Unternehmen, welches hierzulande explizit am Black Friday mit Rabatten geworben hat, war übrigens Apple (ISIN US0378331005/ WKN 865985), so die Analysten der DZ BANK. Inzwischen erfreue sich der Tag auch in Deutschland großer Beliebtheit - neun von zehn Deutschen sei er ein Begriff.