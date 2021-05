XETRA-Aktienkurs BlackRock-Aktie:

702,60 EUR +1,36% (14.05.2021, 12:47)



Tradegate-Aktienkurs BlackRock-Aktie:

696,60 EUR -0,03% (14.05.2021, 13:32)



NYSE-Aktienkurs BlackRock-Aktie:

838,99 USD +1,88% (13.05.2021)



ISIN BlackRock-Aktie:

US09247X1019



WKN BlackRock-Aktie:

928193



Ticker-Symbol BlackRock-Aktie:

BLQA



NYSE-Symbol BlackRock-Aktie:

BLK



Kurzprofil BlackRock Inc.:



BlackRock, Inc. (ISIN: US09247X1019, WKN: 928193, Ticker-Symbol: BLQA, NYSE-Symbol: BLK) ist ein international tätiges Investmentunternehmen und gilt als einer der größten Anbieter von Anlageverwaltungs-, Beratungs- und Risikomanagementlösungen. BlackRock operiert als Treuhänder und Partner, handelt ausschließlich im Auftrag seiner Kunden und führt keine eigenen Wertpapier-Positionen. Der Konzern betreibt Tochtergesellschaften und damit verbundene Niederlassungen in vielen Bundesstaaten der USA sowie in Europa und Asien. (14.05.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BlackRock-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die BlackRock-Aktie (ISIN: US09247X1019, WKN: 928193, Ticker-Symbol: BLQA, NYSE-Symbol: BLK) unter die Lupe.An den Märkten gehe es volatiler zu, auch die Aktie von BlackRock habe zuletzt korrigiert. Mittelfristig dürfte die höhere Schwankungsbreite allerdings zu steigenden Erlösen bei dem weltgrößten Vermögensverwalter führen. Die Macht des Konzerns wachse immer weiter, im Zukunftsmarkt China gebe man nun Gas. Das eröffne neue Möglichkeiten, was neben dem anhaltenden Börsenboom im Westen für weitere Zuversicht sorge.BlackRock habe in China eine Lizenz für ein Vermögensverwaltungs-Venture mit Mehrheitsbeteiligung erhalten und erweitere damit seine Präsenz auf dem schnell wachsenden Vermögensverwaltungsmarkt des Landes. Das berichte die Nachrichtenagentur "Reuters". Partner seien die China Construction Bank und der staatliche Investor Temasek Holdings aus Singapu, wobei die Amerikaner 50,1 Prozent halten würden. BlackRock werde China beim Aufbau eines nachhaltigen Ökosystems für Investitionen unterstützen, so CEO Laurence Fink in der Erklärung.China gelte als der wichtigste Markt der Zukunft in der Branche, da die Chinesen gerade erst den Finanzmarkt in den letzten Jahren für sich entdeckt hätten. Seit kurzem könnten westliche Investmentfirmen über Joint Ventures, die sie mehrheitlich kontrollieren würden, in den Markt einsteigen. Allerdings laufe auch in den USA und Europa das Geschäft mehr als gut: Dafür würden nicht zuletzt die Pandemie und das zunehmende Umweltbewusstsein sorgen. Sogenannte ESG-ETFs würden dabei nur nach bestimmten Nachhaltigkeitskriterien investieren und sich immer größerer Beliebtheit erfreuen. BlackRock sei in den USA Marktführer und habe zuletzt 68 Prozent des in ESG investierten Kapitals alleine eingesammelt. Rückenwind komme dabei auch von Präsident Bidens Plänen zum Klimaschutz.BlackRock ist ein Basisinvestment im Finanzsektor und ist deutlich profitabler als die Konkurrenz, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BlackRock-Aktie: