Kurzprofil BlackRock Inc.:



BlackRock, Inc. (ISIN: US09247X1019, WKN: 928193, Ticker-Symbol: BLQA, NYSE-Symbol: BLK) ist ein international tätiges Investmentunternehmen und gilt als einer der größten Anbieter von Anlageverwaltungs-, Beratungs- und Risikomanagementlösungen. BlackRock operiert als Treuhänder und Partner, handelt ausschließlich im Auftrag seiner Kunden und führt keine eigenen Wertpapier-Positionen. Der Konzern betreibt Tochtergesellschaften und damit verbundene Niederlassungen in vielen Bundesstaaten der USA sowie in Europa und Asien. (13.10.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BlackRock-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die BlackRock-Aktie (ISIN: US09247X1019, WKN: 928193, Ticker-Symbol: BLQA, NYSE-Symbol: BLK) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der US-Vermögensverwalter BlackRock sei einer der ersten Konzerne, der in der neuen Berichtssaison seine Bücher geöffnet habe. Und die Zahlen würden zu überzeugen wissen. Sowohl beim Gewinn als auch beim verwalteten Vermögen stimme das Wachstum. Die Aktie lege vorbörslich zu und löse sich von den jüngsten Tiefs.Im dritten Quartal habe BlackRock den Nettogewinn um knapp 24 Prozent auf 1,68 Milliarden Dollar gesteigert, der Gewinn je Aktie sei von 8,87 auf 10,89 Dollar geklettert. Bereinigt stünden 10,95 Dollar je Aktie zu Buche - nach 9,22 Dollar im Vorjahr. Die Erwartungen von 9,39 Dollar seien damit deutlich übertroffen worden. Auch beim Umsatz habe BlackRock mit einem Plus von 16 Prozent auf 5,05 Milliarden Dollar positiv überrascht - Experten hätten mit 4,82 Milliarden Dollar gerechnet.Das durchschnittlich verwaltete Vermögen sei derweil um 24,8 Prozent auf 9,58 Billionen Dollar geklettert. Damit rücke die 10-Billionen-Marke immer näher. "BlackRock hat im dritten Quartal langfristige Nettomittelzuflüsse in Höhe von 98 Milliarden Dollar generiert", so CEO Larry Fink. Vor allem die anhaltende Dynamik bei ETFs und bei aktiven Anlagestrategien habe sich hier ausgewirkt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BlackRock-Aktie: