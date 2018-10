Zwar sei die Unsicherheit unter Investoren weiter gestiegen und habe zuletzt an den Märkten für Turbulenzen gesorgt. "Da wir es hier aber mit keinem neuen Trend zu tun haben, halten wir an unserer konstruktiven Sicht auf die Märkte fest", so der Stratege. Im Klartext heiße das: Angesichts des nach wie vor soliden Wirtschaftswachstums betrachte BlackRock die jüngsten Korrekturen nicht als Beginn eines länger andauernden Bärenmarktes.



Bilanz-Stars könnten Korrektur beenden



Die gerade angelaufene US-Berichtssaison dürfte gute Nachrichten bringen und damit die Aktienkurse stützen. Firmen, die schlechte Ergebnisse liefern würden, bekämen zwar voraussichtlich Probleme. "Unternehmen mit gesunden Bilanzen und guten Zahlen könnten hingegen umso heller scheinen und für ein Ende des Kursverfalls sorgen", prophezeie Herrmann. "Genau diese Firmen sind es, die wir im aktuellen Umfeld präferieren." (17.10.2018/ac/a/m)





Aktienanleger mögen keine steigenden Zinsen. Diese würden nämlich für höhere Finanzierungskosten bei Unternehmen und damit in der Regel für sinkende Gewinnmargen sorgen, erkläre BlackRock-Kapitalmarktstratege Felix Herrmann. Würden die Zinsen rasch und unerwartet steigen, könnten Aktien- und Anleihekurse auch schon einmal gemeinsam fallen. Genau das sei zuletzt an den US-Märkten zu beobachten gewesen, sage Herrmann.