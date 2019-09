Frankfurt-Aktienkurs BlackBerry-Aktie:

5,14 Euro +1,76% (26.09.2019, 12:38)



Tradegate-Aktienkurs BlackBerry-Aktie:

5,10 Euro +0,29% (26.09.2019, 13:53)



NYSE-Aktienkurs BlackBerry-Aktie:

USD 5,58 +0,18% (26.09.2019, 14:53, vorbörslich)



ISIN BlackBerry-Aktie:

CA09228F1036



WKN BlackBerry-Aktie:

A1W2YK



Ticker-Symbol BlackBerry-Aktie Deutschland:

RI1



NYSE-Ticker Symbol BlackBerry-Aktie:

BB



Kurzprofil BlackBerry Ltd.:



BlackBerry Ltd. (ISIN: CA09228F1036, WKN: A1W2YK, Ticker-Symbol: RI1, NYSE-Symbol: BB) ist ein kanadischer Smartphone- und Tablet-Hersteller. BlackBerry Ltd. wurde 1984 gegründet und gehörte zu den Pionieren der Smartphone-Branche. Hautpsitz der BlackBerry Inc. ist Waterloo, Kanada.

New York (www.aktiencheck.de) - BlackBerry-Aktienanalyse des Analysten James Faucette von Morgan Stanley:James Faucette, Aktienanalyst von Morgan Stanley, rät Investoren laut einer Aktienanalyse weiterhin zu einer Gleichgewichtung der Aktien des kanadischen Smartphone-Herstellers BlackBerry Ltd. (ISIN: CA09228F1036, WKN: A1W2YK, Ticker-Symbol: RI1, NYSE-Symbol: BB).BlackBerry Ltd. habe mit dem Bericht zum abgelaufenen Quartal die Erwartungen verfehlt. Die Patent-Lizenzierung sei gut gelaufen und habe weniger gute Ergebnisse in den Bereichen IoT und Cylance ausgeglichen.Die Analysten von Morgan Stanley halten ein stärkeres Software-Wachstum bei Cylance für notwendig, damit die BlackBerry-Aktie in den Genuss höherer Bewertungsmultiplen kommen könne.Analyst James Faucette passt das Kursziel für die BlackBerry-Aktie von 10,00 auf 7,00 USD nach unten an.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BlackBerry-Aktie: