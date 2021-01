NYSE-Aktienkurs BlackBerry-Aktie:

Kurzprofil BlackBerry Ltd.:



BlackBerry Ltd. (ISIN: CA09228F1036, WKN: A1W2YK, Ticker-Symbol: RI1, NYSE-Symbol: BB) ist ein Anbieter von mobilen Kommunikationslösungen. Die Gesellschaft beschäftigt sich mit dem Verkauf von Smartphones und Unternehmenssoftware und -dienstleistungen. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens umfassen Enterprise Solutions and Services, Geräte, BlackBerry Technology Solutions und Messaging. Zu den Tochtergesellschaften gehören BlackBerry Corporation, BlackBerry UK Limited, BlackBerry Singapore Pte. Limited, Good Technology Corporation und QNX Software Systems Limited (QNX). Hautpsitz der BlackBerry Ltd. ist Waterloo, Kanada. (26.01.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BlackBerry-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie von BlackBerry Ltd. (ISIN: CA09228F1036, WKN: A1W2YK, Ticker-Symbol: RI1, NYSE-Symbol: BB) unter die Lupe.Die BlackBerry-Aktie habe zuletzt kräftig zugelegt. Einen richtigen Grund für den extremen Kursanstieg habe es jedoch eigentlich nicht gegeben. Der ehemalige Smartphone-Hersteller habe sich mittlerweile mit seiner Software für selbstfahrende und Elektroautos einen Namen im ganz heißen Automotive-Bereich gemacht. BlackBerry habe tolle Kooperationen und so könnte wohl auch die jüngste mit dem chinesischen Internet-Konzern BAIDU für weitere Kursgewinne sorgen. Nichtsdestotrotz sei BlackBerry auf dem aktuellen Niveau fundamental überbewertet. Anleger sollten das kanadische Unternehmen aber auf dem Radar haben. Sollte es einen Rücksetzer bis auf 12 oder 10 USD geben, dann würde das eine gute Einstiegsgelegenheit in eine hochspannende Story bieten, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 26.01.2021)Das vollständige Interview mit Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs BlackBerry-Aktie:16,082 Euro +8,27% (26.01.2021, 14:52)