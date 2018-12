Tradegate-Aktienkurs BlackBerry-Aktie:

ISIN BlackBerry-Aktie:

CA09228F1036



WKN BlackBerry-Aktie:

A1W2YK



Ticker-Symbol BlackBerry-Aktie Deutschland:

RI1



NYSE Ticker Symbol BlackBerry-Aktie:

BB



Kurzprofil BlackBerry Ltd.:



BlackBerry Ltd. (ISIN: CA09228F1036, WKN: A1W2YK, Ticker-Symbol: RI1, NYSE-Symbol: BB) ist ein kanadischer Anbieter mobiler Kommunikationslösungen. Das Tätigkeitsspektrum von BlackBerry umfasst den Verkauf von Smartphones, Enterprise Software und dazugehörigen Services



BlackBerry Ltd. wurde 1984 gegründet und gehörte zu den Pionieren der Smartphone-Branche. Hautpsitz der BlackBerry Inc. ist Waterloo, Kanada.

Toronto (www.aktiencheck.de) - BlackBerry-Aktienanalyse des Analysten Paul Treiber von RBC Capital Markets:Aktienanalyst Paul Treiber vom Investmenthaus RBC Capital Markets rechnet in Bezug auf die Aktien des kanadischen Smartphone-Herstellers BlackBerry Ltd. (ISIN: CA09228F1036, WKN: A1W2YK, Ticker-Symbol: RI1, NYSE-Symbol: BB) laut einer Aktienanalyse weiterhin mit einer sektorkonformen Kursentwicklung.Die Einigung mit Nokia im Hinblick auf Patente habe den Q3-Zahlen von BlackBerry Ltd. einen Schub gegeben. Am Software-Ausblick habe sich nichts geändert.Der Fokus der Investoren dürfte sich nun in Richtung der Cylance-Akquisition verschieben, so die Analysten von RBC Capital Markets.Ein allgemeiner Rückgang der Bewertungen im Cyber-Security-Segment veranlasst Analyst Paul Treiber das Kursziel für die BlackBerry-Aktie von 11,00 auf 10,00 USD zu reduzieren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link