London (www.aktiencheck.de) - In Rekordzeit hat Bitcoin die Hürde von 10.000-US-Dollar (USD) genommen und nähert sich mit hoher Geschwindigkeit der 11.000-USD-Marke, so Mati Greenspan, Senior Market Analyst bei der Social-Trading-Plattform eToro.Grund für diese hohe Anzahl nicht ausgeführter Transaktionen, genannt Mempool, sei insbesondere die Absage der SegWit2x-Hard-Fork Anfang November. 50.000 Transaktionen mögen vielleicht nicht nach besonders viel klingen, mit der steigenden Begeisterung für Bitcoin könnte die Anzahl aber schnell weiter steigen, so die Experten von eToro. Und wenn dies geschehe, bleibe abzuwarten, wie viele Menschen bereit seien, in Bitcoin zu investieren, wenn sie stunden- oder tagelang auf eine Bestätigung ihrer Transaktion warten müssten. Dieses Szenario könnte für einen Pullback sorgen, auf den viele Marktteilnehmer zu warten scheinen, so die Experten von eToro.Weniger Beachtung würden die Märkte derzeit Litecoin schenken, die in den vergangenen Tagen unter dem Rader vieler ein neues Allzeithoch erreicht habe. Dieser Anstieg sei zwar weniger beeindruckend als der von Bitcoin, das der Altcoin zugrundeliegende Protokoll sei aber nach Ansicht der Experten ausgereifter und nachhaltiger. Litecoin könne damit eine sinnvolle Ergänzung für ein Alternative-Investment-Portfolio darstellen. (29.11.2017/ac/a/m)