Lagardes beschwichtigende Worte kämen zu einer Zeit, in der die Kritik an Kryptodevisen immer lauter werde. Ginge es beispielsweise nach Agustin Carstens, dem Generaldirektor der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), müsste eine globale Allianz von Regulierern die weitere Verbreitung von Bitcoin und anderen virtuellen Währungen unverzüglich unterbinden. "Der Bitcoin ist inzwischen zu einer Mischung aus Blase, Schneeballsystem und einem Desaster für die Umwelt geworden", habe Carstens Anfang Februar bei einem Vortrag an der Universität Frankfurt gesagt. Damit nicht genug: In einer am Montag veröffentlichten Studie würden die BIZ-Experten andere Notenbanken ausdrücklich davor warnen, eigene Kryptodevisen zu lancieren. Ihr Argument: Es gebe Risiken, die heute niemand überblicke.



Demokratisierung des Geldsystems



In ihrem Blog-Eintrag halte Lagarde dagegen: Mit Hilfe der Blockchain könnten Menschen in ärmeren Ländern, die heute noch über kein eigenes Bankkonto verfügen würden, endlich am breiten Wirtschaftsleben teilhaben. Die dezentrale Struktur der Transaktionen, die ohne eine Notenbank oder sonstige Institution auskomme, mache den Reiz des neuen Geldes aus, berge aber auch Risiken. "Das gibt der Krypto-Überweisung eine gewisse Anonymität, vergleichbar mit Bargeldzahlungen, und macht sie zu einem beliebten Vehikel für kriminelle Aktivitäten wie Geldwäsche oder Terrorfinanzierung", so die IWF-Chefin.



Lagarde rege deshalb an, globale Rahmenbedingungen zu schaffen, um kriminelle Transaktionen über die Kryptowährungen zu stoppen. Ihre Idee: Die neuen Handelsplätze könnten gesetzlich verpflichtet werden, die Identität ihrer Nutzer vorab zu verifizieren.



G20-Treffen wohl ohne Einigung in Sachen Krypto-Regulierung



Dass Lagardes Vision rasch Realität werde, scheine nahezu ausgeschlossen. Weltweit einheitliche Vorgaben zur Regulierung von Kryptowährungen wie Bitcoin seien bislang nicht in Sicht, meine die "Welt". Nach Angaben Japans werde es auf dem bevorstehenden Finanzminister-Treffen der 20 großen Industrie- und Schwellenländer (G 20) zu diesem Thema wohl keine gemeinsamen Festlegungen geben. Die Unterschiede in den Herangehensweisen der Staaten seien einfach zu groß, habe am Dienstag ein Vertreter der Regierung in Tokio gegenüber der Zeitung gesagt. "Die allgemeine Stimmung unter den G-20-Mitgliedern ist, dass zu strikte Regulierung nicht gut wäre." (15.03.2018/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Allzu viele Freunde haben Bitcoin und Co. bei den Zentralbanken nicht gerade, so die Experten von "FONDS professionell".Umso erstaunlicher, dass die Chefin des Internationalen Währungsfonds in einem Statement nun auf die Vorteile der digitalen Devisen und der dahinterstehenden Technologie hinweise.Die Opposition aus Regulierern, Politikern und Notenbankern gegen Bitcoin und andere Kryptowährungen werde täglich größer. Umso mehr verblüffe, was Christine Lagarde zur neuen Generation von Währungen zu sagen habe. "Es wäre nicht klug, die Krypto-Assets zu verteufeln. Wir müssen ihr Potenzial anerkennen", habe die Französin am Dienstag im Internetblog des Internationalen Währungsfonds (IWF) geschrieben.