Tesla wolle jedoch keinesfalls dem Bitcoin abschwören. Kryptowährungen seien auf mehreren Ebenen eine gute Idee und man glaube an deren Zukunft. Laut Musk wolle der Elektroautobauer keine Bitcoins verkaufen. Man beabsichtige, die Kryptowährung für Transaktionen wieder zuzulassen, sobald das Minen auf nachhaltigere Energie umgestellt werde. Man werde sich auch andere Kryptowährungen anschauen, die wesentlich energiesparender herzustellen seien.



Anleger, die in Kryptowährungen investieren würden, würden sich daran gewöhnen müssen, dass die Volatilität der Kurse stark zunehmen werde. "Der Aktionär" bleibe jedoch bei seiner Einschätzung, dass sich Kryptowährungen zur Depotbeimischung eignen würden. Die klaren Favoriten seien dabei die Schwergewichte Bitcoin und Ethereum.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Überraschend stoppt der US-Elektroautohersteller Tesla Zahlungen in Bitcoin, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Das Unternehmen von Elon Musk störe sich an dem hohen Energieverbrauch zum Minen der Digitalwährung und wolle sie deshalb vorerst nicht mehr akzeptieren. In der Nacht auf Donnerstag sei der Kurs zeitweise auf unter 50.000 USD abgestürzt.Tesla-Chef Musk habe den Rückzieher auf Twitter mit dem rapide ansteigenden Verbrauch von fossilen Brennstoffen für die Herstellung von und Transaktionen mit Bitcoins erklärt. Vor allem, dass viel Kohleenergie dafür genutzt werde, sei bedenklich.