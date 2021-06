Bis es soweit sei, dürfte die Volatilität hoch bleiben. Dabei seien auch erneute Rückschläge und ein Test des neuen Korrekturtiefs im Bereich des Möglichen. Trotz dieser Kurskapriolen habe sich an den langfristigen Aussichten und der positiven Einschätzung des "Aktionärs" allerdings nichts geändert.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Am Dienstag sah es so aus, als würde sich die Korrektur beim Bitcoin noch einmal deutlich beschleunigen, doch ein starkes Comeback konnte Schlimmeres verhindern, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Am Mittwochmorgen notiere die digitale Leitwährung wieder deutlich oberhalb von 34.000 USD.Der Bitcoin-Kurs habe am Dienstag die wichtige charttechnische Unterstützung im Bereich von 30.000 USD gerissen und bei rund 28.900 USD den tiefsten Stand seit Ende Januar markiert. Das Chartbild und die Stimmung h’tten sich dadurch weiter einzutrüben gedroht, doch dann hätten die Bullen wieder das Ruder übernommen.Die digitale Leitwährung befinde sich nun wieder in ihrem Seitwärtskanal zwischen 30.000 und 40.000 USD, der in den vergangenen Wochen das charttechnische Geschehen geprägt habe. Damit sich das Chartbild deutlich aufhelle und die Rally weitergehen könne, wäre aber ein nachhaltiger Ausbruch über die obere Begrenzung der aktuellen Trading-Range oberhalb von 40.000 USD nötig.