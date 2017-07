Abgesehen von der extrem hohen Volatilität gebe es eine Reihe weiterer Risiken, die bis zu einem vollständigen Verlust eines Bitcoin-Investments führen könnten. Dazu würden die potenziell unsichere digitale Brieftasche ("wallet"), der Verlust des Passwortes zu dieser Geldbörse, ein Verbot der Bitcoin-Nutzung im eigenen Land und die Übernahme der Marktführerschaft durch eine der vielen anderen Kryptowährungen zählen. Immer wieder mal drohe eine Spaltung des Bitcoin-Systems in mehrere Währungen, denn die Weiterentwicklung funktioniere auf demokratischer Basis.



"Auch wenn wir zum jetzigen Zeitpunkt Bitcoin wegen der extrem hohen Volatilität und den weiteren verbundenen Risiken für die Wertaufbewahrung nicht empfehlen, sollten interessierte Kunden gleichwohl die Entwicklungen in der Welt der Kryptowährungen beobachten. Diese und die mit ihnen verbundenen Technologien, wie etwa die Blockchain, haben das Potenzial, unser Geld- und Bankensystem langfristig zu beeinflussen", sage Kaaserer.



Außer in einigen wenigen Ländern sei Privatpersonen die Verwendung von Bitcoin nicht ausdrücklich verboten. Obwohl die europäische Bankaufsichtsbehörde den Banken geraten habe, nicht mit virtuellen Währungen zu handeln, bis eine Regulierungsregelung vorliege, existiere derzeit kein spezifisches Gesetz in Europa.



In China sei im Vergleich dazu Banken und anderen Finanzinstituten verboten worden, mit Kryptowährungen zu handeln. Dennoch hätten private chinesische Investoren ein besonderes Interesse an Bitcoin gezeigt, um die staatlich festgelegten Kapitalkontrollen zu umgehen. Heute würden in diesem Land etwa 80 Prozent der weltweiten Bitcoin-Transaktionen stattfinden.



Japan sei bisher das einzige Land, das offiziell Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel anerkannt habe. Auch dort könnten aber nur wenige Produkte oder Dienstleistungen mit der virtuellen Währung gekauft werden.



Nur ein Bruchteil der Online-Händler weltweit akzeptiere derzeit Bitcoin, sowohl im herkömmlichen Handel als auch im e-Commerce. Das ändere sich langsam, angeführt von Firmen wie Microsoft und Dell, die jetzt Bitcoin als Zahlungsoption für eine begrenzte Anzahl von digitalen Inhalten und Produkten akzeptieren würden. (25.07.2017/ac/a/m)





