"Der Aktionär" bleibe bei seiner Einschätzung: Der Bitcoin sei ein hochinnovatives Asset und habe mittel- bis langfristig viel Potenzial. Kurzfristig dürfte es jedoch angesichts des politischen Gegenwinds und der Unberechenbarkeit von Tesla-Chef Elon Musk volatil bleiben.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - "Sell in may and go away": Fans von Kryptogeld haben die alte Börsenweisheit ernstgenommen und sich massiv von ihren Bitcoins getrennt, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Im Mai habe die bekannteste Kryptowährung exakt 35,3% verloren und damit so viel wie zuletzt im September 2011. Ein berühmter Investor halte den Absturz für großartig. "Der Bitcoin crasht. Tolle Nachrichten", habe Robert Kiyosaki am Sonntag getwittert. "Wenn der Kurs bei 27.000 Dollar liegt, beginne ich eventuell wieder zu kaufen."Der Autor mehrerer Bestseller wie "Rich Dad, Poor Dad" weiter: "Viel wird von der globalen Makro-Umgebung abhängen. Denken Sie daran, dass das Problem nicht Gold, Silber oder Bitcoin ist. Das Problem sind die Inkompetenten in der Regierung, der Fed und an der Wall Street. Erinnern Sie sich daran, dass Gold im Jahr 2000 300 Dollar kostete." Aktuell notiere Gold bei 1.914 USD.