Die übrige Bitcoin-Community auf Twitter sei indes gespalten. Unter zahlreiche bullishe Reaktionen auf die Tweets von Moskovski und PlanB würden sich auch kritische Kommentare mischen, die die Aussagekraft des Stock-to-Flow-Modells in Zweifel ziehen würden.



Auch wenn das Stock-to-Flow-Modell bislang erstaunlich exakt gewesen sei, gebe es keine Garantie, dass die damit gewonnenen Prognosen und Kursziele exakt eintreffen würden. Nichtsdestotrotz bliebt "Der Aktionär" bullish für die weitere Entwicklung der digitalen Leitwährung und bestätigt seine langfristige Kaufempfehlung als Depotbeimischung, so Nikolas Kessler.



Hinweis auf Interessenskollision:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.



Autor Nikolas Kessler ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bullishe Kursziele für den Bitcoin gibt es zuhauf, doch nur wenigen liegen so ausgeklügelte Berechnungen zugrunde wie dem von Krypto-Kommentator PlanB, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär".Dessen Stock-to-Flow-Modell habe die Kursentwicklung des Bitcoin bisher nahezu perfekt vorausgesagt. Die aktuelle Abweichung vom Modell würden einige als klare Kaufchance werten.Ungeachtet der jüngsten Korrektur beim Bitcoin habe sich der Krypto-Analyst zuletzt ungebrochen optimistisch für die weitere Kursentwicklung des Bitcoin geäußert und einen Anstieg auf 135.000 Dollar bis Dezember als "Worst-Case-Szenario" bezeichnet. Der Annahme liege das Stock-to-Flow-Modell zugrunde, das die Kursentwicklung des Bitcoin in den vergangenen Jahren nahezu perfekt vorausgesagt habe.Laut Lex Moskovski, Chief Investment Officer bei Moskovski Capital, sei das die größte negative Abweichung vom Stock-to-Flow-Modell in der Geschichte des Bitcoin. Grund, den Kopf in den Sand zu stecken, sehe er deshalb allerdings nicht. "Das ist eine großartige Kaufchance, wenn man an das Modell glaubt", habe er bei Twitter geschrieben.