Für Unterstützung habe dabei auch der US-Payment-Spezialist Square gesorgt: Im Rahmen der Bilanzvorlage am Dienstagabend nach Börsenschluss habe das Unternehmen ein weiteres Bitcoin-Investment offengelegt. Demnach seien für 170 Millionen Euro etwa 3.318 weitere Bitcoin gekauft worden - was einen durchschnittlichen Kaufpreis von 51.236 Dollar bedeute.



Bereits im Oktober 2020 habe Square für 50 Millionen Dollar 4.709 Bitcoin gekauft und den Einsatz dieses Investments binnen weniger Monate in der Spitze mehr als verfünffacht. Insgesamt halte Square damit nun mehr als 8.000 Bitcoin, was nach Unternehmensangaben aktuell rund fünf Prozent des Cash-Bestandes von Square entspreche.



Auch der US-Software-Konzern MicroStrategy habe am Dienstag einen weiteren massiven Zukauf gemeldet. Laut der Mitteilung seien zu einem Durchschnittskurs von 52.765 Dollar weitere 19.452 Bitcoin eingesammelt worden - was einer Investitionssumme von rund 1,03 Milliarden Dollar entspreche. Der Bitcoin-Bestand von MicroStrategy wachse damit auf rund 90.531 Einheiten. Damit besitze das Unternehmen inzwischen fast 0,5 Prozent aller bisher geschaffenen Bitcoin.



CEO und Bitcoin-Fan Michael Saylor habe seine bullishe Haltung gegenüber der Digitalwährung einmal mehr bestätigt. Neben dem Kerngeschäft mit Analysesoftware für Unternehmen sei der Besitz von Bitcoin für ihn längst ein essenzieller Bestandteil der Strategie von MicroStrategy. Er wolle auch in Zukunft freies oder eigens aufgenommenes Kapital in die Digitalwährung investieren.



Der Rücksetzer vom Wochenanfang habe einmal mehr die hohe Volatilität des Bitcoin unter Beweis gestellt, doch der Rebound laufe bereits. Investierte Anleger würden sich daher nicht aus der Ruhe bringen lassen und dabei bleiben. Mutige Neueinsteiger könnten die Bodenbildung zum Aufbau einer spekulativen Position nutzen. (24.02.2021/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach der mehr als 20-prozentigen Korrektur zu Wochenanfang läuft beim Bitcoin aktuell ein Rebound, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Meldungen über große Nachkäufe von Square und MicroStrategy würden den Kurs dabei zusätzlich stützen und das Vertrauen in die Digitalwährung weiter wachsen lassen.Der Bitcoin habe am Wochenende bei 58.330 Dollar ein neues Allzeithoch markiert, sei anschießend aber um bis zu 13.000 Dollar beziehungsweise 22 Prozent abgesackt. Erst im Bereich von 45.300 Dollar hätten die Bullen wieder das Heft in die Hand genommen und mit Nachläufen gegengehalten. Damit hätten sie nicht nur den Rücksetzer gebremst, sondern den Kurs am Mittwoch zeitweise wieder über die 50.000-Dollar-Marke gehievt.