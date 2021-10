Auch die Story rund um das "Digitale Gold" habe den Bitcoin in den vergangenen sieben Handelstagen satte 16 Prozent anziehen lassen und jüngst wieder über die 57.600-Dollar-Marke geschoben. Am Dienstagmorgen sei die Digitalwährung kurzfristig sogar bis auf 58.066 Dollar ausgebrochen, habe jedoch zügig wieder nachgegeben.



DER AKTIONÄR bleibt im Vergleich zu Jamie Dimon von Bitcoin überzeugt. Anleger würden im zügigen Aufwärtstrend der vergangenen Wochen ihre Gewinne laufen lassen.



Hinweis auf Interessenskollision:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.



Autor Benedikt Kaufmann ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.



Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR. (12.10.2021/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Rallye beim Bitcoin geht weiter und hat die bedeutendste Kryptowährung der Welt am Dienstagmorgen über die 57.600-Dollar-Marke getrieben, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär".Kritiker habe der Bitcoin aber noch immer - insbesondere JPMorgan-CEO Jamie Dimon. Doch auch er müsse seine persönlichen Ansichten von dem trennen, was seine Kunden wollten.Im Rahmen einer Konferenz habe sich Dimon am Montag erneut zu seiner Meinung zu Kryptowährungen bekannt. "Ich persönlich glaube, dass der Bitcoin wertlos ist," so der JPMorgan-CEO. Er wolle jedoch kein Sprachrohr für die Bitcoin-Bären sein, habe Dimon klar gestellt.Auch die Analysten der nach verwalteten Assets größten US-Bank würden in ihren Studien schreiben, dass ein Teil der institutionellen Investoren Bitcoin als einen Hedge gegen steigende Inflation sehe. Die JPMorgan-Experten würden darin den Grund für den jüngsten Anstieg sehen.