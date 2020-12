Auf wenig Begeisterung treffe der Vorschlag bei Ökonom und Krypto-Skeptiker Peter Schiff, der ebenfalls kommentiere: "Elon, fall‘ nicht auf diesen Schwindel rein. Michael und alle anderen, die am Schneeballsystem Bitcoin beteiligt sind, müssen neue Käufer finden, um das System am Laufen zu halten."



Es gehe um Milliarden



Zugegeben: Saylors Vorschlag klinge abenteuerlich und auch recht unwahrscheinlich. Fakt sei aber, dass neben den Family Offices der Superreichen zuletzt auch große Konzerne den Bitcoin als Finanzinvestment für sich entdeckt und erste Positionen aufgebaut hätten: Neben MicroStrategy z.B. auch der Payment-Konzern Square und der US-Versicherer MassMutual. Die Chancen, dass weitere Großunternehmen folgen würden, stünden gut. Neben dem Kurs steige dadurch ganz nebenbei auch wieder das Interesse der Privatanleger - und ihr Angst, etwas zu verpassen. Stichwort: "FOMO".



Der Bitcoin-Kurs habe nicht zuletzt dank solchen Überlegungen und Musks Tweets am Wochenende weiter an Wert gewonnen und bei rund 24.210 USD ein neues Allzeithoch erreicht. Auch wenn mit dem Kurs das Risiko kurzfristiger Gewinnmitnahmen steige, rechne "Der Aktionär" mit einer mittel- und langfristigen Fortsetzung der Rally. Spekulativ kaufen!



Hinweis auf Interessenkonflikt:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.



Autor Nikolas Kessler ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin. (21.12.2020/ac/a/m)





