Als Auslöser des Kurssprungs gelte die Ankündigung des Zahlungsdienstleisters PayPal vor etwa einer Woche, seinen Kunden die Verwendung von Kryptowährungen wie Bitcoin zu ermöglichen. Anleger würden hoffen, dass der Schritt der kommerziellen Verwendung von Digitalwährungen einen Schub versetzen werde. Zudem könnten weitere Banken und Zahlungsdienstleister nun Kryptowährung für sich entdecken.



"Der Aktionär" sehe den Bitcoin mittel- und langfristig auf dem Weg zu neuen Höchstständen. Aus charttechnischer Sicht habe sich die Lage zuletzt deutlich aufgehellt. Wer bereits investiert sei, gebe kein Stück aus der Hand. Spekulative orientierte Neueinsteiger könnten weiterhin eine kleine Position aufbauen.



(Mit Material von dpa-AFX)



Hinweis auf Interessenkonflikt:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation resultierende Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.



Autor Nikolas Kessler ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation resultierende Kursentwicklung profitieren: Bitcoin. (28.10.2020/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Bitcoin hat in den vergangenen Stunden an die kräftige Aufwärtsbewegung der letzten Tage angeknüpft und in der Nacht auf Mittwoch zeitweise die Marke von 13.800 USD überwunden, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Damit habe er nicht nur ein neues Hoch seit Januar 2018 erreicht, sondern auch die letzte große Hürde im Chart auf dem Weg zum Allzeithoch hinter sich gelassen.Auch wenn der Kurs seitdem wieder etwas zurückgekommen sei, könne sich die kurzfristige Performance mehr als sehen lassen. Mit einem Plus von über 4% auf 24-Stunden-Sicht notiere der Bitcoin aktuell bei rund 13.650 USD. Alleine seit Anfang Oktober habe die Kryptowährung damit über 30% an Wert gewonnen.