Zu den technischen Details der Mining-Hardware, die Daymak dabei verbauen wolle, sei so gut wie nichts bekannt. Das wecke unter Kryptofans Zweifel an dem Projekt. In so kleinem Maßstab mehrere Kryptowährungen zu schürfen, dürfte "unwirtschaftlich oder zumindest nicht sonderlich profitabel" sein, schreibe etwa das Branchenportal cointelegraph.com. Die Marktbeobachter von Documenting Bitcoin hätten das Vorhaben bei Twitter als "sinnlos, aber gleichzeitig auch fantastisch" bezeichnet.



Auch "Der Aktionär" sei skeptisch, v.a. hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit der eingebauten Mining-Funktion. Das Ganze wirke eher wie eine Marketing-Aktion, denn seit 1. Juni nehme Daymak auch Vorbestellungen für den Spiritus an. Zahlbar seien die Fahrzeuge - wie sollte es anders sein - auch mit Kryptowährungen wie Bitcoin, Ether und DOGE.



Auch das Unternehmen selbst könne etwas Publicity vertragen, wie ein Blick auf die Website von Daymak Avvenire zeige: "Wir suchen aktiv Möglichkeiten, in naher Zukunft mit einem SPAC zu fusionieren oder auf einem anderen Weg an die Börse zu gehen", heiße es dort.



Krypto-Mining im Auto sei vielleicht nicht die Zukunft - integrierte Wallets, die Parktickets oder Ladekosten automatisch mit Kryptogeld bezahlen würden, schon eher. In jedem Fall würden solche spannenden Visionen auch für Abwechslung in einer Zeit sorgen, in der der Bitcoin kurzfristig auf Richtungssuche sei.



Spekulative Anleger mit langem Atem sollten trotz des Rücksetzers in den vergangenen Wochen an ihrem Investment festhalten und auf einen baldigen Rebound setzen. Kurzfristig dürfte es allerdings volatil bleiben.



