Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Bitcoin hat seine Korrektur zuletzt beschleunigt und in der Nacht auf Dienstag zeitweise die 40.000-USD-Marke unterschritten, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Zwar habe er diese zwischenzeitlich zurückerobern können, auf 24-Stunden-Sicht stehe aber dennoch ein Minus von mehr als 5% zu Buche. Grund dafür sei einmal mehr die sinkende Risikobereitschaft der Anleger. Diese sorge aktuell für deutliche Verluste bei riskanteren Asset-Klassen, zu denen neben Kryptowährungen auch Tech-Aktien gehören würden. So habe der NASDAQ 100 am Montag weitere 1,7% verloren, während die Korrelation zwischen dem Bitcoin und dem US-Technologiewerte-Index einen neuen Höchststand erreicht habe.Nachdem die US-Notenbank vergangene Woche drastische Zinserhöhungen und eine Verringerung der Bilanzsumme signalisiert habe, um den Preisdruck zu dämpfen, wachse die Sorge vor den Auswirkungen dieser Maßnahmen. Investoren würden befürchten, dass diese die Wirtschaft abwürgen oder gar in eine Rezession stürzen könnten. Die US-Inflationsdaten für den Monat März, die am heutigen Dienstag veröffentlicht würden, würden vor diesem Hintergrund besondere Brisanz bergen.Krypto-spezifische News und die Bitcoin-Käufe großer Investoren wie MicroStrategy oder der Luna Guard Foundation (LGF) würden angesichts der Konjunktur- und Inflationssorgen sowie der hohen Korrelation mit den Aktienmärkten in den Hintergrund treten. Nach Einschätzung des Analysehauses Fundstrat dürften es Bitcoin und Co in diesem Umfeld schwer haben, sich abzukoppeln.