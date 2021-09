Zur gleichen Zeit habe eine regelrechte NFT-Manie - mitangetrieben durch Projekte wie CryptoPunks, Art Blocks und Axie Infinity - dazu geführt, dass der NFT-Marktplatz OpenSea allein in den letzten 24 Stunden über 7 Millionen Dollar an Gas-Gebühren (dreimal so viel die Uniswap V2) generiert habe, was fast 20 Prozent aller jemals erzeugten Gebühren darstelle. Diese beispiellose Nachfrage habe erneut zu einer Überlastung des Netzwerks geführt, wie es bereits im zweiten Quartal 2021 der Fall gewesen sei. Der Markt reagiere bereits darauf und lenke seinen Fokus weg von Ethereum und prüfe alternative Layer-1-Netzwerke, die den Zustrom von DeFi-Nutzern mit vernachlässigbaren Gas-Gebühren und höherem Durchsatz besser bedienen könnten.



Hier zeige sich erneut der am Markt zu beobachtende Stimmungsumschwung zugunsten der sogenannten "ETH-Killer": Konkurrierende Layer-1-Blockchains wie Fantom (FTH) und Celo (CELO) hätten in den letzten zwei Wochen beeindruckende Gewinne von 102 Prozent und 103 Prozent erzielen können - und würden sich damit in den Erfolgskurs von Solana und Terra einreihen, über den die Experten von 21Shares in ihrer letzten Aussendung berichtet hätten.



Die Fantom und Celo-Rallys seien durch die Ankündigung von Anreizprogrammen beflügelt worden, die darauf abzielen würden, die Nutzerakquise für das wachsende DeFi-Ökosystem zu beschleunigen, während man die Einführung von Mainnets (voll funktionstüchtige, zugehörige Netzwerke) beobachten könne. Vor allem Fantom wolle damit Systementwickler, deren Fähigkeiten über DeFi hinausgehen würden, anziehen. Celo hingegen ziele darauf ab, eine vor allem für mobile Nutzer ausgerichtete, bessere DeFi-Zugänglichkeit zu entwickeln.



Ein wichtiger Teil der Entwicklung dieser Programme sei die Einbindung von Liquiditäts-Mining-Systemen, die Nutzern ermöglichen sollten, Rendite zu erzielen, während sie mit den Smart Contracts in den florierenden Ökosystemen interagieren würden - ganz nach dem Vorbild eines ähnlichen, 180 Millionen Dollar schweren Systems in der Avalanche-Blockchain. Das sei ein Trend, der - so glaube das Research Team von 21Shares - auch zur gängigen Praxis bei den konkurrierenden L1-Blockchains werde. Denn diese würden damit versuchen, ETH-Nutzer zur Migration und zur Nutzung der neuen DeFi-Protokolle zu bewegen - damit diese den Wert der zugrunde liegenden System-Token erhöhen würden.



Zuletzt bleibe zu erwähnen, dass auch Layer-0-Lösungen wie Polkadot und Cosmos nach der jüngsten Rally ebenfalls ein Stück vom Ethereum-Kuchen abhaben möchten. Für das Polkadot-Ökosystem werde heute, am 1. September, eine neue Runde der sogenannten Parachain-Auktionen starten, während bei Cosmos der Hauptfokus auf der Erweiterung die DeFi-Fähigkeiten der Blockchain liegen solle - zu diesem Zweck sei jüngst eine Cross-Chain-Brücke zu Bitcoin in die Blockchain eingeführt, sowie die erste DEX (Decentralized exchange)-Plattform mit Cross-Chain-Funktion eingeführt und mit dem Ethereum-Netzwerk verlinkt worden. (01.09.2021/ac/a/m)







Zug (www.aktiencheck.de) - Bitcoin und Ethereum haben im Laufe der letzten Woche Marktwerte erreicht, die man als Punkte des psychologischen Widerstands bezeichnen könnte - im Falle von Bitcoin 50.000, im Falle von Ethereum 3.400 Dollar, so Eliézer Ndinga, Research Lead bei 21Shares.Damit seien beide Assets in Bereiche vorgedrungen, in denen sie sich zu ihren Höchstständen im Februar bzw. Mai befunden hätten - und zugleich habe sich die Marktkapitalisierung des gesamten Kryptomarktes bei 2.1 Billionen Dollar konsolidiert. Neben dieser Entwicklung habe auch der friedvolle Ton, den die US-Notenbank FED auf dem virtuellen Wirtschaftssymposium in Jackson Hole angeschlagen habe, für eine gewisse Erleichterung auf dem Markt gesorgt und dazu beigetragen, den Investitionsanreiz für risikoreiche Anlagen wie Kryptowährungen zu erhöhen.Sogenannte "On-Chain"-Data auf der Blockchain seien ein weiteres Indiz für eine anhaltende, langfristige Überzeugung, dass Bitcoin seinen Schwung beibehalte und dabei noch höhere Preise erreichen werde, da "Börsenwale", die zwischen 100 und 10.000 BTC halten würden, fast 20.000 BTC zu ihren Beständen hinzugefügt hätten. Zudem sei die Bitcoin-Aufstockung des Unternehmens MicroStrategy als weiterer Faktor zu nennen - wenngleich auch eine Anomalie zu beobachten sei: Eine Reihe älterer Wallets habe ihre Bestände verkauft, als sich der Bitcoin der 50.000 Dollar-Schwelle genähert habe.