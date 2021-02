Wir kämen nicht umhin, darauf hinzuweisen, dass die entsprechenden Investitionen aus ESG-Sicht rabiat negative Folgen hätten. Abgesehen davon, dass Kryptowährungen in hohem Maße zur Finanzierung krimineller Aktivitäten in einem nicht regulierten Markt genutzt würden und dass die laxe Governance von Cyber-Devisenbörsen Kleinanleger einer katastrophalen Verlustgefahr aussetze, würden Bitcoin-Investments für enormen Energieverbrauch sorgen, der mit dem Mining der Kryptowährung verbunden sei. Schätzungen zufolge übertreffe der Stromverbrauch des digitalen ,Schürfens’ von Bitcoin den gesamten Stromverbrauch eines Landes von der Größe Argentiniens, das immerhin 45 Millionen Einwohner habe.



Würden die Preise für Kryptowährungen durch die Decke gehen, steige auch der Anreiz zum Bitcoin-Mining. Der Energieverbrauch könnte daher auch weiterhin in alarmierendem Maße ansteigen. Investoren sollten in diesem Zusammenhang hinterfragen, ob die Verringerung von Kohlenstoffemissionen, die man durch eine Investition in Tesla im Vergleich zu traditionellen Autoherstellern zu erreichen glaube, in der Praxis durch Elon Musks Entscheidung, Teile des Unternehmenskapitalstocks in Bitcoin zu investieren und dadurch dessen Preis in die Höhe zu treiben, torpediert werde.



Es habe den Anschein, als ob die Hipster und Millennials, die sich derzeit auf Kryptowährungen stürzen würden, letztlich überhaupt kein Interesse an ESG-Ansätzen hätten - und eher durch den Wunsch motiviert seien, schnell reich zu werden und daher rasant steigenden Preisen hinterherjagen. (12.02.2021/ac/a/m)





London (www.aktiencheck.de) - Aufreger der vergangenen Tage war die fortgesetzte Rally der Kryptowährungen: Bitcoin durchschnitt die Marke von 45.000 US-Dollar wie Butter, nachdem Tesla ein Investment in die Digitalwährung in Höhe von 1,5 Milliarden US-Dollar bekannt gegeben hatte und plant, die Cyber-Devise als Zahlungsmittel zu akzeptieren, so Mark Dowding, Chief Investment Officer bei BlueBay Asset Management.Die FOMO-Manie (Fear of missing out, zu Deutsch "Angst, etwas zu verpassen"), die schon in den vergangenen vier Monaten den Anstieg des Bitcoin-Kurses um 500 Prozent bewirkt habe, locke nochmals Scharen von neuen Investoren in die Anlageklasse.