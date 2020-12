Aktuelles Beispiel: Der 169 Jahre alte Traditionskonzern Massachusetts Mutual Life Insurance (MassMutual) habe über seinen Investment-Fonds jüngst Bitcoin für 100 Millionen Dollar gekauft. Zudem habe sich der US-Versicherer laut Bloomberg am Krypto-Dienstleister NYDIG beteiligt, der die Bitcoin-Bestände von MassMutual treuhänderisch verwalten werde.



Im 235 Milliarden Dollar schweren Portfolio des Konzerns mache der Bitcoin lediglich 0,04 Prozent aus, doch der Symbolwert sei enorm. Zudem könnte die Position in Zukunft ausgebaut werden. "Wir sehen diese initiale Investitionen als ersten Schritt und werden - wie bei allen Investments - künftige Chancen prüfen", habe MassMutual-Sprecherin Chelsea Haraty gesagt.



Zuvor hätten börsennotierte Unternehmen wie Square und MicroStrategy bereits signifikante Anteile ihrer Cash-Bestände in Bitcoin investiert und auch die Family Offices der Superreichen hätten die Kryptowährung für sich entdeckt. Nach Informationen von Bloomberg habe der Bitcoin Trust des Vermögensverwalters Grayscale zuletzt Mittelzuflüsse von zwei Milliarden Dollar verzeichnet - während aus Gold-Fonds sieben Milliarden abgeflossen seien.



Das decke sich mit den Beobachtungen, die Winklevoss gemacht habe: Anders als 2017 stehe nicht die Angst, etwas zu verpassen ("fomo") im Vordergrund, sondern längerfristige Spekulationen auf steigende Kurse und die Absicherung gegen drohende Inflation. "Fomo" und ein neuer Hype unter den Privatinvestoren dürften aber spätestens dann zurückkehren, wenn der Bitcoin die wichtige 20.000er-Marke nachhaltig knacke.



Trotz der aktuellen Konsolidierung rechnet DER AKTIONÄR mittel- und langfristig weiterhin mit einer Fortsetzung der Aufwärtsbewegung und neuen Höchstständen. Wer bereits investiert sei, bleibe dabei. Risikobewusste Neueinsteiger würden bei einer Kursstabilisierung zugreifen. (11.12.2020/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Kursgewinne des Bitcoin in den vergangenen Wochen erinnern auf den ersten Blick stark an die Rekordfahrt Ende 2017, als der Bitcoin im Bereich von 20.000 Dollar sein Allzeithoch erreicht hat, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär".Allerdings gebe es einen großen Unterschied: Heute seien es auch viele institutionelle Investoren, die mit großen Kauforders den Kurs bewegen würden."Der Typus der Investoren bei diesem Bullrun ist diesmal ein ganz anderer", habe Krypto-Urgestein Tyler Winklevoss in einem Interview mit CNBC gesagt. Diese Rallye sei nicht von Privatanlegern getrieben. "Es sind die etabliertesten Investoren, die klügsten Menschen im Raum, die im Stillen Bitcoin kaufen."