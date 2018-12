Xetra-Aktienkurs Bitcoin-Aktie:

23,20 EUR -1,36% (21.12.2018, 14:56)



Tradegate-Aktienkurs Bitcoin-Aktie:

23,38 EUR -2,42% (21.12.2018, 14:29)



ISIN Bitcoin Group-Aktie:

DE000A1TNV91



WKN Bitcoin Group-Aktie:

A1TNV9



Ticker-Symbol Bitcoin Group-Aktie:

ADE



Kurzprofil Bitcoin Group:



Die Bitcoin Group (ISIN: DE000A1TNV91, WKN: A1TNV9, Ticker-Symbol: ADE) betreibt unter Bitcoin.de Deutschlands einzigen zugelassenen Marktplatz für die digitalen Währungen Bitcoin (BTC) und Bitcoin Cash (BCH). Perspektivisch sollen zusätzliche Kryptowährungen (z.B. Ethereum) zum Handel aufgenommen und weitere Unternehmensbeteiligungen im Bereich digitaler Währungen und der Blockchain-Technologie eingegangen werden. (21.12.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bitcoin Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner, Leitender Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Bitcoin Group-Aktie (ISIN: DE000A1TNV91, WKN: A1TNV9, Ticker-Symbol: ADE) unter die Lupe.Drehe der Bitcoin schon wieder nach oben? Vor einem Jahr sei Mark Dow, ehemaliger Ökonom beim IWF, eine heiße Wette gegen den Bitcoin eingegangen. Die Spekulation sei aufgegangen: Es sei der 80%-ige Rücksetzer gefolgt. Jetzbe hat Dow genug. Per Twitter habe er am Dienstag den Verkauf seiner Short-Position verkündet. Der starke 20%-ige Rebound beim Bitcoin habe nun auch für zweistellige Kursgewinne der Bitcoin Group-Aktie gesorgt, der die Handelsplattform Bitcoin.de betreibe.Zwischenzeilich ziehe das Interesse am Bitcoin wieder an, die Chartsituation bei der Bitcoin Group-Aktie habe sich gegenüber der letzten Einschätzung im Oktober nun deutlich aufgehellt, so Florian Söllner, Leitender Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.12.2018)Börsenplätze Bitcoin Group-Aktie: