Börsenplätze Bitcoin Group-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Bitcoin-Aktie:

52,50 EUR +1,35% (10.12.2020, 10:04)



Tradegate-Aktienkurs Bitcoin-Aktie:

52,60 EUR +1,35% (10.12.2020, 10:19)



ISIN Bitcoin Group-Aktie:

DE000A1TNV91



WKN Bitcoin Group-Aktie:

A1TNV9



Ticker-Symbol Bitcoin Group-Aktie:

ADE



Kurzprofil Bitcoin Group:



Die Bitcoin Group (ISIN: DE000A1TNV91, WKN: A1TNV9, Ticker-Symbol: ADE) betreibt unter Bitcoin.de Deutschlands einzigen zugelassenen Marktplatz für die digitalen Währungen Bitcoin (BTC) und Bitcoin Cash (BCH). Perspektivisch sollen zusätzliche Kryptowährungen (z.B. Ethereum) zum Handel aufgenommen und weitere Unternehmensbeteiligungen im Bereich digitaler Währungen und der Blockchain-Technologie eingegangen werden. (10.12.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bitcoin Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kryptobörsen-Betreibers Bitcoin Group (ISIN: DE000A1TNV91, WKN: A1TNV9, Ticker-Symbol: ADE) unter die Lupe.Der Bitcoin sei Ende 2020 wieder in aller Munde und die älteste deutsche Bitcoin-Aktie Bitcoin Group werde neu entdeckt. Kern der Gesellschaft sei die Handelsplattform Bitcoin.de.Dennoch gibt es seit Ende November für die Bitcoin Group ein neues Kaufsignal der Turnaround-Formel AKTIONÄR TFA. Ein Grund für die hohe Aufmerksamkeit an der Aktie: Seit Ende Oktober ist der Hot-Stock Mitglied des Blockchain Exchange Traded Fund (ETF).Ex-Wall-Street-Manager und mittlerweile Bitcoin-Promi Tone Vays habe gesagt, es sei "sehr spannend", dass PayPal offenbar auch den Bitcoin-Pionier BitGo kaufen wolle, der etwa das Know-how habe, Bitcoin für Kunden sicher aufzubewahren. Der Bedarf sei enorm.Knifflig werde der zunehmende Konkurrenzdruck im Kerngeschäft, dem Handel mit Kryptowährungen - das könnten andere Apps mittlerweile schneller und umfassender. Bitcoin.de könne aber nun dank seines Verwahr-Know-hows auch auf Großkunden setzen. Neue institutionelle Investoren würden "signifikante Wachstumsimpulse" ermöglichen, so der geschäftsführende Direktor Marco Bodewein. Der Gründer und Großaktionär Oliver Flaskämper habe dem "Aktionär" im Interview bestätigt: "Ja, wir machen Kryptoverwahrgeschäft - und bald auch für Dritte. Denn es gibt viele Unternehmen/Finanzdienstleister da draußen, die eine solche Dienstleistung benötigen, aber denen der Aufwand für eine eigene Lösung zu groß ist." Es gebe weltweit kein Bitcoin-Unternehmen mit mehr Erfahrung in diesem Bereich, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link