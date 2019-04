Börsenplätze Bitcoin Group-Aktie:



Die Bitcoin Group (ISIN: DE000A1TNV91, WKN: A1TNV9, Ticker-Symbol: ADE) betreibt unter Bitcoin.de Deutschlands einzigen zugelassenen Marktplatz für die digitalen Währungen Bitcoin (BTC) und Bitcoin Cash (BCH). Perspektivisch sollen zusätzliche Kryptowährungen (z.B. Ethereum) zum Handel aufgenommen und weitere Unternehmensbeteiligungen im Bereich digitaler Währungen und der Blockchain-Technologie eingegangen werden. (12.04.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bitcoin Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Simon Seeser vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Bitcoin Group-Aktie (ISIN: DE000A1TNV91, WKN: A1TNV9, Ticker-Symbol: ADE) unter die Lupe.Die hochvolatile Aktie der Bitcoin Group, die stark mit dem Bitcoin-Kurs korreliere, habe gestern rund 5% eingebüßt, habe heute aber bereits wieder 4% zulegen können. Momentan befinde sich die Aktie in einer Konsolidierungsphase rund um die 32-Euro-Marke. Kein Wunder, nachdem man in den letzten zwei Wochen ein Kursplus von bis zu 80% gesehen habe."Der Aktionär" halte in den kommenden Tagen eine Korrektur für wahrscheinlich. Folgende charttechnische Marken gelte es dabei zu beachten:Auf der Unterseite befinde sich die nächste Unterstützung bei 28,30 Euro. Diese sei bereits letzten Donnerstag während eines für die Bitcoin Group moderaten Rücksetzers erfolgreich getestet worden. Knapp darunter befinde sich die 200-Tage-Linie, die für zusätzlichen Halt sorgen werde. Die 28-Euro-Marke zu unterschreiten und darunter zu schließen, wäre also höchst signifikant für die Aktie. Ein Bruch würde den Test der nächsten Unterstützung bei 25,40 Euro bedeuten.Bereits investierte Anleger sollten bei der Bitcoin Group-Aktie dabeibleiben und gegebenenfalls ihren Stopp nachziehen; Neueinsteiger sollten zunächst eine Korrektur abwarten, so Simon Seeser von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link