Nach dem Schreck in der Vorwoche sei diese Stabilisierung bereits als Erfolg zu werten. Wegen der hohen Unsicherheit mit Blick auf das Makro-Umfeld sei kurz- und mittelfristig jedoch mit weiterhin hoher Volatilität zu rechnen. An den positiven Langfrist-Aussichten des "Aktionärs" für den Bitcoin ändere sich dadurch aber nichts.



Hinweis auf Interessenskollision:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.



Der Chefredakteur der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR. (19.05.2022/ac/a/m)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Das Auf und Ab an den Märkten gehe weiter: Auf die Erholungstendenzen der vergangenen Tage seien an der Wall Street wieder heftige Verluste gefolgt, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Der US-Leitindex habe am Mittwoch den größten Tagesverlust seit 2020 erlitten. Auch am Kryptomarkt würden wieder klar die roten Vorzeichen dominieren. Der Bitcoin schlage sich dabei allerdings noch relativ wacker.Zwar notiere auch die digitale Leitwährung am Donnerstagmorgen auf 24-Stunden-Sicht rund 3% tiefer, viele Altcoins und den Krypto-Gesamtmarkt würden aber noch größere Verluste verzeichnen. In den Top 10 nach Market Cap würden Cardano (-9,5%), Solana (-9,1%) und XRP (-6,1%) die Verliererliste anführen und dafür sorgen, dass der Gesamtmarkt um rund 4,2% nachgebe.Grund für die Verluste seien die schwachen Vorgaben vom US-Aktienmarkt, wo die Kurse vieler Unternehmen erneut teils schwer unter Druck geraten seien. Dass US-Einzelhandelsriesen wie Walmart oder Target wegen explodierender Kosten die Prognosen hätten senken müssen und aus der US-Baubranche ebenfalls schwache Signale gesendet habe, habe die Konjunktursorgen erneut verstärkt. Am Kryptomarkt gehe es daraufhin - wie bereits in den vergangenen Monaten - im Gleichschritt mit den Aktienkursen abwärts.Der Schock über den Kollaps von Terra (LUNA) und TerraUSD (UST), die in der Vorwoche für Panikverkäufe und einen regelrechten Crash am Kryptomarkt verursacht hätten, scheine indes weitgehend verdaut zu sein. Auf Sieben-Tages-Sicht würden viele Coins wieder zweistellig im Plus notieren und hätten somit die Verluste vom vorigen Donnerstag zumindest teilweise ausgeglichen.