Die aktuelle Kursschwäche bei Bitcoin & Co sei fast ausschließlich auf das schwierige Makro-Umfeld zurückzuführen und nicht auf Krypto-spezifische Probleme, wie etwa vor rund einem Jahr, als das Mining-Verbot in China für Turbulenzen gesorgt habe. Das mache die Verluste nicht weniger schmerzhaft, wecke aber die Hoffnung auf einen schnellen Rebound, wenn sich die gesamtwirtschaftlichen Wogen glätten würden.



Rund um diese und mögliche folgende Zinserhöhungen in den USA sei zunächst jedoch mit weiteren Kurskapriolen zu rechnen. Kurz- und mittelfristig dürfte das die Chancen auf eine zügige Erholung am Kryptomarkt dämpfen. Auf lange Sicht bleibe "Der Aktionär" aber bullish für den Bitcoin.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Kryptomarkt präsentiere sich auch am Dienstag relativ robust und verzeichne auf 24-Stunden-Sicht sogar ein moderates Plus, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Vor der Sitzung der US-Notenbank FFED, nach der am Mittwoch sehr wahrscheinlich eine Erhöhung des Leitzinses und weitere Maßnahmen zur geldpolitischen Straffung verkündet würden, bleibe die Spannung allerdings hoch.Im Vorfeld der am heutigen Dienstag beginnenden FED-Sitzung werde an den Finanzmärkten erwartet, dass der Leitzins um 0,5 Prozentpunkte auf die Spanne von 0,75 bis 1,0 Prozent angehoben werde. Eine Erhöhung um 0,5 Prozentpunkte bei der jetzt anstehenden Mai-Sitzung "ist definitiv eine Option", habe FED-Chef Jerome Powell zuletzt gesagt.Es wäre der zweite Zinsschritt in Folge, nach einer kleineren Anhebung um 0,25 Punkte im März. Zudem wäre es die erste große Zinserhöhung seit 2000. Vor zwei Jahren habe die FED zu Beginn der Corona-Krise den Leitzins auf fast null Prozent gesenkt.Neben der Zinserhöhung sollte die FED am Mittwoch zudem den Abbau ihres in der Krise stark angestiegenen Wertpapierbestandes beschließen. Erwartet werde eine Verringerung der Bilanzsumme um bis zu 95 Mrd. USd pro Monat. Das Tempo solle nach rund drei Monaten erreicht werden, wie aus dem Protokoll zur letzten FED-Sitzung hervorgehe.Ziel der geldpolitischen Straffung sei, die zuletzt stark gestiegene Inflation wieder zu mindern. Allerdings gebe es Befürchtungen, dass ein zu rasches Anziehen der Zügel die Wirtschaft ausbremsen oder gar in eine Rezession stürzen könnte.Schwieriges Umfeld für Aktien und KryptosWährend der NASDAQ zwischen dem Jahresanfang und Ende April rund 21,4% verloren und laut Bespoke Invest damit den schwächsten Jahresstart seiner Geschichte erwischt habe, habe sich das Minus beim Bitcoin im selben Zeitraum auf rund 18,5 Prozent belaufen. Die Korrelation zwischen dem Technologiewerte-Index und der digitalen Leitwährung sei laut Bloomberg zumindest auf kurze Sicht auf einem Rekordniveau.