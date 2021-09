Durch die heutigen Kursgewinne knacke der Bitcoin erneut die 50.000er-Marke, die nicht nur aus psychologische Sicht große Bedeutung habe. Sie markiere auch die untere Begrenzung einer Widerstandszone, die bis in den Bereich von 51.000 USD reiche.



Auf dem Weg zum bisherigen Allzeithoch bei rund 64.900 USD und zudem stelle sie einen Schlüsselwiderstand dar - werde er nachhaltig geknackt, dürfte die Aufwärtsbewegung an Fahrt gewinnen.



Chartbild, Fundamentaldaten und Sentiment würden beim Bitcoin stimmen - weiteren Kursgewinnen stehe also nichts im Weg. Die Kaufempfehlung für den Bitcoin als langfristiger Beimischung in spekulativen Depots gelte deshalb weiterhin.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach der kurzfristigen Konsolidierung der vergangenen Tage legt der Bitcoin am Donnerstagvormittag auf 24-Stunden-Sicht mehr als 6% zu und knackt erneut die wichtige 50.000er-Marke, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Ein nachhaltiger Ausbruch wäre ein starkes Signal für die weitere Kursentwicklung.Der Kryptomarkt sei am Donnerstag wieder fest in Bullenhand. Mit rund 6,1% Kursplus könne der Bitcoin dabei sogar etwas stärker zulegen als der Gesamtmarkt. Dabei werfe auch der Verfall von Bitcoin-Optionen im Volumen von 655 Mio. USD am morgigen Freitag (3. September) seine Schatten voraus.Bei der Mehrheit handele es sich um Call-Optionen, mit denen Trader auf höhere Kurse spekulieren würden. Nach Informationen von cointelegraph.com seien 93% der nun auslaufenden Calls bei oder oberhalb von 48.000 USD platziert worden - sie würden also profitieren, wenn der Bitcoin zum Stichtag über dieser Marke notiere.Aber nicht nur die Call-to-Put-Ratio vom 1,48 spiegele das grundsätzlich bullishe Sentiment der Marktteilnehmer wider. Auch Investoren, die Bitcoin direkt handeln würden, würden sich offenbar für weiter steigende Kurse rüsten.Darauf würden Daten der größten US-Kryptobörse Coinbase hindeuten, wo die Nutzer zuletzt im großen Stil Bitcoins abgezogen hätten - ein Indiz, dass die Besitzer mittel- und langfristig steigende Kurse erwarten würden und nicht kurzfristig verkaufen wollten. Durch die Mittelabflüsse sei der Bitcoin-Bestand von Coinbase unter 700.000 Einheiten gefallen, was dem niedrigsten Stand seit Dezember 2017 entspreche. Damals habe der Bitcoin bei rund 20.000 USD seinen früheren Höchstwert erreicht.