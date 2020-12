Den jüngsten Absturz unter die 18.000-USD-Marke habe auch CNBC-Moderator Jim Cramer zum Kauf genutzt. Der Bitcoin werde "größer und größer und größer", habe er in einem Interview mit dem Branchenportal TheStreet gesagt. "Ich glaube, dass man in alle möglichen Assetklassen diversifizieren sollte. Ich habe Gold. Ich streue etwas in Bitcoin - keine große Position für mich - aber es ist definitiv wichtig, zu diversifizieren." Er investiere vielleicht 1% seines Portfoliowerts in Bitcoin, habe Cramer bereits im September zu Protokoll gegeben.



Damit stehe er nicht alleine da: Auch immer mehr Family Offices und Großunternehmen würden den Bitcoin als Anlageklasse für sich entdecken und würden erste kleine Positionen aufbauen. Dabei seien riesige Summen im Spiel. Erst in der Vorwoche habe der US-Versicherer MassMutual 0,04% seines Anlageportfolios in Bitcoin gesteckt und für 100 Mio. USD gekauft.



Das wachsende Engagement großer Investoren und der starke Rebound am Wochenende würden zeigen: Auch wenn der Sprung über die 20.000er-Marke nicht so schnell vonstattengehe, wie die meisten Bitcoin-Fans es sich erhoffen würden überwiege die Hoffnung auf eine baldige Fortsetzung der Rally. Auch "Der Aktionär" setze weiterhin auf dieses Szenario und sehe Rücksetzer wie in der Vorwoche als Kaufchancen. Wer bereits investiert sei, gebe kein Stück aus der Hand.



Hinweis auf Interessenkonflikt:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.



Autor Nikolas Kessler ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin. (14.12.2020/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Noch am Freitag sah es so aus, als würde sich die Korrektur beim Bitcoin beschleunigen und die Unterstützung im Bereich von 16.500 USD noch einmal getestet, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Am Wochenende hätten sich jedoch die Bullen ein Herz gefasst und den Kurs wieder über die Marke von 19.000 USD gehievt. Unter den Käufern sei auch CNBC-Experte Jim Cramer gewesen.Um gute 1.500 USD sei der Bitcoin-Kurs am Wochenende nach oben geklettert, nachdem er am Freitag kurzzeitig bis auf 17.619 USD abgetaucht sei. Damit nähere er sich wieder an die massive Widerstandszone im Bereich von 19.500 USD an - die letzte große Hürde auf dem Weg zur wichtigen 20.000er-Marke. Sie zu knacken, werde eine harte Nuss. Anfang Dezember sei der Kurs bis auf 19.846 USD vorgerückt, was an einigen Exchanges bereits einem neuen Allzeithoch entsprochen habe. Darauf sei zunächst allerdings eine Konsolidierung gefolgt. Aktuell würden den Bitcoin aber wieder weniger als 5% von der runden Marke trennen. Bei einem nachhaltigen Ausbruch würden Anschlussgewinne und ein neuer Hype locken.